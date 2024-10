Partie d’Israël en raison de la guerre, Zoé Wadoux cherche un nouveau club

Zoé Wadoux aurait dû découvrir un 5e championnat professionnel cette saison, en Israël. Mais l’expérience de la Française avec l’Hapoël Jérusalem a été de très courte durée. La meneuse a préféré renoncer à disputer la saison avec le club israélien en raison de la guerre dans le pays.

Un match de préparation interrompu… en raison de missiles iraniens

Zoé Wadoux disposait d’une clause dans son contrat avec l’Hapoël Jérusalem pour rompre ce dernier « en cas de guerre ou d’attaques répétées sur le territoire israélien », comme rapportait par L’Équipe. Dans le quotidien, début octobre, elle racontait d’ailleurs avoir dû rejoindre un bunker avec son équipe en plein match de préparation en raison de l’arrivée de missiles iraniens. « Je suis en état d’alerte, ma tête est ailleurs », disait-elle à ce moment-là. Quelques jours plus tard, la championne d’Europe U16 a décidé de quitter Israël : « Quand j’ai demandé au club de partir, ils m’ont répondu qu’en fait il ne se passait rien, explique-t-elle à La Voix du Nord. Alors que personnellement je pensais que ce qui s’était passé allait forcément se reproduire. Et je ne voulais pas me trouver en Israël le cas échéant. »

De retour en France, Zoé Wadoux s’entraîne désormais avec l’équipe NF1 de Calais, tout en poursuivant du travail individuel de son côté. L’ancienne joueuse de Villeneuve d’Ascq et Charnay se « tient prête pour les clubs intéressés ». Ces dernières années, Zoé Wadoux a évolué deux saisons en Pologne (Gorzów Wielkopolski et MB Zagłębie Sosnowiec) et une en Italie (ASD Geas), disputant notamment l’EuroCup lors des deux derniers exercices (plus de 13 points de moyenne).