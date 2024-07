Pas de Juhann Begarin ni d’Ismaël Kamagate en Summer League

Ils seront 16 joueurs français à la Summer League NBA de Las Vegas. Mais deux gros noms manquent à l’appel : Juhann Begarin (1,96 m, 21 ans) et Ismaël Kamagate (2,11 m, 23 ans). Drafté en 45e position par les Boston Celtics en 2021, le premier a déjà participé à deux Summer Leagues, en 2021 et 2022. Drafté en 46e position par les Détroit Pistons (puis envoyé aux Denver Nuggets) en 2022, le second a lui aussi participé à deux Summer Leagues, en 2022 et 2023. Anciens coéquipiers au Paris Basketball, les deux amis connaissent donc des destins similaires.

La patience est de mise

Concernant Begarin, sa toute récente signature à l’AS Monaco a forcément compliqué les choses. C’est d’ailleurs déjà pour des raisons contractuelles qu’il n’avait pas participé à la dernière Summer League. Il changeait alors de club entre Paris et Nanterre. Mais participer à la compétition américaine n’était de toute façon pas dans les plans du jeune arrière français. Selon son agent que nous avons contactés, « il veut se reposer et bien se préparer pour la saison prochaine avec Monaco. » Il faut dire que sa dernière apparition à l’été 2022 n’avait débouché sur aucun contrat en NBA, alors même qu’il avait dominé avec plus de 18 points et 5 rebonds de moyenne. Le plan pour les Celtics est de laisser Begarin continuer à se développer en Europe. Tout comme un autre Européen drafté une année plus tôt, le Turc Yam Madar. Sa signature à la Roca Team pourrait lui permettre de passer ce cap nécessaire.

En ce qui concerne Kamagate, il restera lui aussi en Europe cet été. Son prêt de Milan à Tortone a été renouvelé pour la saison prochaine, tandis que sa participation au TQO avec la Côte d’Ivoire a été annulée au dernier moment. La Summer League NBA n’était pas non plus dans ses plans. Comme Begarin, il a été drafté dans une équipe qui vise le titre – les Nuggets – ce qui a rendu difficile son intégration. Il était le seul laissé de côté parmi les joueurs draftés par la franchise ces trois dernières années. Si bien que les Nuggets ont transféré ses droits NBA aux Los Angeles Clippers lors de la trade deadline. Et la franchise californienne ne l’a pas convoqué pour la Summer League. Kamagate devra être plus patient. Son agent Bouna Ndiaye disait l’été dernier à l’Équipe qu’il tablait sur « 2-3 ans de plus en Europe pour s’aguerrir » avant une possible arrivée en NBA.