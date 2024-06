Patrice Koenig nouveau coach des Espoirs de la SIG Strasbourg

La SIG Strasbourg a officialisé la signature de Patrice Koenig en tant que futur coach de son équipe Espoirs (U21). Ce dernier succède à Thierry Boess, qui avait réussi à qualifier les U21 alsaciens en quarts de finale du Trophée du Futur 2024, à Nancy.

Patrice Koenig a annoncé la fin de son aventure avec la Vogesia Holtzheim. En poste depuis 2019 et son départ du Champagne Basket (2014-2019), l’ancien intérieur de la SIG Strasbourg était parvenu à emmener son groupe en playoffs d’accès à la Nationale 1, en 2023. C’est dans la capitale alsacienne qu’est attendu Patrice Koenig pour succéder à Thierry Boess. Une nouvelle ère s’annonce à la SIG Strasbourg Espoirs ELITE sous les ordres de l’ancien coach des Espoirs du Champagne Basket.

« C’est une fierté d’intégrer mon club de cœur, a commenté Patrice Koenig. J’ai joué ici en Espoirs et en professionnel, donc pouvoir intégrer le Centre de Formation c’est une chance. Pouvoir travailler avec des personnes comme Olivier Weissler, Abdel Loucif ou Vincent Szulc c’est une chance, c’est soit des copains ou d’anciens coéquipiers. Il y a beaucoup de travail qui nous attend, on est un grand Centre. J’ai beaucoup de respect pour le centre de Chalon Reims, mais à Strasbourg c’est encore une autre dimension. J’ai hâte de commencer le travail. On a dans l’équipe des joueurs avec un fort potentiel. J’ai pris beaucoup de plaisir à Chalon Reims de voir les joueurs évoluer, c’est un accomplissement de les voir signer professionnel. Aujourd’hui, j’ai des joueurs comme Jules Rambaut qui fait le 3×3 ou Louis Cassier qui est à Boulazac qui sont aujourd’hui pros. Mon objectif, ici à Strasbourg sera de sortir un maximum de pros. »