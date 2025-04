Paul Mbiya explose le record de rebonds de la saison en Espoirs

Il a fait quelques apparitions cette saison en championnat et même en EuroLeague, et continue pendant ce temps de dominer les raquettes du championnat Espoirs. Paul Mbiya (2,11 m, 19 ans) a battu un nouveau record ce samedi 5 avril. Dans la victoire des Espoirs de l’ASVEL chez ceux de Saint-Quentin (77-56), le grand pivot a explosé le record de rebonds de la saison, qui était à 18, ainsi que son record personnel (23).

En 36 minutes de jeu, il a compilé 14 points à 7/14 aux tirs, 24 rebonds et 4 contres. Une performance qui lui a valu 27 d’évaluation. Ce qui n’est même pas dans ses meilleures performances de la saison, lui qui a déjà réussi plusieurs matchs à plus de 25 points et 10 rebonds. Sur l’ensemble de la saison, il dépasse les 15 points, 11 rebonds et 3 contres de moyenne.

Mbiya continue de se révéler comme un nouveau prospect intéressant du centre de formation de l’ASVEL. Après être arrivé depuis la NBA Academy en Afrique et la BAL, il pourrait prendre la direction des États-Unis à partir de la saison prochaine. Le grand pivot a en effet visité l’université d’Oregon ces derniers jours. Selon les informations de l’insider Joe Tipton, il attirerait aussi l’intérêt des facs de Syracuse, Washington, Texas Tech, Georgetown, Seton Hall, LSU et Santa Clara.

6’11” big man Paul Mbiya (born in 2005) with a 7’8” wingspan just concluded a visit at Oregon, a member of the Big Ten Conference. He’s currently playing for ASVEL in the U21 French league and is also part of their EuroLeague roster. Mbiya is a high-level talent — he previously… pic.twitter.com/mRxJncFkqX

— jonathan dogbo (@jdogbo) April 4, 2025