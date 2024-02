Période d’essai validée pour Amine Noua, prolongé jusqu’à la fin de la saison avec Fenerbahçe

Amine Noua (2,02 m, 27 ans) va terminer la saison au Fenerbahçe Istanbul. Engagé en début d’année pour une période d’essai d’un mois, l’ailier-fort a visiblement convaincu ! Le club stambouliote a annoncé la prolongation du contrat d’Amine Noua.

Débuts convaincants avec son nouveau club en EuroLeague

C’est donc l’histoire d’une saison qui devrait bien se finir pour le Français, après des derniers mois à rebondissements. À l’Hapoël Holon en début de saison, l’intérieur lyonnais a dû quitter à contre-coeur le club engagé en Champions League en raison du conflit israélo-palestinien. Il avait alors trouvé un point de chute à Tortone en Italie… qui ne s’est pas avéré être le lieu idoine, loin de là. Six semaines après son arrivée et une utilisation succincte (4,6 points et 3,4 rebonds de moyenne en 10 matchs toutes compétitions confondues), il a notamment été sollicité par son ancienne équipe Strasbourg et… le Fenerbahçe Istanbul. Et quand une équipe du top 5 de l’EuroLeague vous appelle, vous saisissez l’opportunité.

Amine Noua aura donc l’occasion d’encore prouver sa valeur dans l’équipe entraînée par Sarunas Jasikevicius, arrivé lui aussi en cours de saison en remplacement de Dimitris Itoudis. Depuis son arrivée, Amine Noua a disputé 4 matchs d’EuroLeague pour 8 points, 3,8 rebonds et 1,3 contres de moyenne. L’enfant de Vénissieux a eu l’occasion de découvrir la LDLC Arena pour ses retrouvailles avec l’ASVEL fin janvier. Amine Noua va désormais pouvoir disputer des matchs du championnat turc après sa qualification toute récente. Dimanche, son club a remporté la Coupe de Turquie contre l’Anadolu Efes, une rencontre qu’il n’a pas joué.