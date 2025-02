Petr Cornelie : « Défensivement, on n’a pas fait le taf »

Après 10 victoires de suite en Betclic ELITE et Leaders Cup, on s’attendait à victoire de Monaco en finale de l’édition 2025, ce dimanche 16 février à Caen. Mais la Roca Team est retombée dans ses travers. Coupable de suffisance, à l’image de son coach qui attend d’être à -18 (10-28) pour prendre un temps-mort, l’équipe de la principauté a laissé le MSB prendre confiance. Malgré ses retours, notamment à -6 dans le troisième quart-temps (62-68), les Monégasques ont fini par perdre 104 à 96. Utilisé 7 minutes en finale, l’ancien Manceau Petr Cornelie est revenu sur cet échec cuisant.

Petr, c’est une grosse désillusion pour l’AS Monaco.

C’est une désillusion, clairement. Le Mans a très bien joué, je ne peux pas dire le contraire. Ils ont eu beaucoup d’adresse puisqu’on met quand même 96 points. Donc voilà, c’est tout. C’est juste défensivement, on n’a pas fait le taf ce soir. Je pense qu’eux, ils sont sur un nuage sur l’ensemble du week-end. La Leaders Cup, elle est remportée par l’équipe qui est la plus en forme à l’instant T. Et sur ce week-end, ça a été eux. C’est tout ce que j’allais dire. Il faut qu’on se remette en question sur les erreurs qu’on a fait sur notre agressivité défensive dès l’entame de match. Parce que clairement ils sont rentrés dans le match avec le couteau entre les dents et beaucoup plus d’agressivité.

Est-ce que vous avez eu moins envie qu’eux tout simplement ?

Après comme je dis je pense que eux ils ont eu cette euphorie de leur demi-finale un peu miraculeuse. Ils sont arrivés en se disant on a rien à perdre, on est 7 ou 8 joueurs, ça va être très très difficile. Donc voilà pour eux ils avaient tout à gagner, rien à perdre. Et ils ont joué libre, totalement libre.

Comme je dis ils rentrent dans le match, il y a tout qui rentre, ils prennent tout de suite un écart, tout de suite ils y croient et ils arrivent à entretenir (cette avance). C’est là où j’ai beaucoup de respect pour eux, c’est qu’ils ont réussi à entretenir sur tout le match l’écart. A chaque fois qu’on est revenu à 8, 6 points, c’est tout de suite reparti dans l’autre sens. On n’a pas fait le stop qu’il fallait, on n’a pas mis le panier qu’il fallait… Mais à partir du moment où on prend 104 points, on ne peut pas gagner.

Mais ça a l’air d’être un mal récurrent. Votre entraîneur l’a signalé plusieurs fois. Comment tu expliques cette tendance-là ?

Après, on est aussi une équipe qui met beaucoup de points. Forcément, on a beaucoup de possessions, etc. Mais je pense qu’il faut qu’on fasse encore plus d’efforts défensivement. Comme je dis, je crois qu’on avait montré des bonnes choses sur les derniers matchs. Donc, c’est dommage que là, ce soir, ce ne soit pas le cas. Je pense pour autant qu’on s’est quand même bien donné défensivement. Parce qu’on a réussi des paniers qui n’étaient pas faciles. Qui n’étaient vraiment pas faciles. Mais ce n’était pas assez. Donc, voilà, il va falloir apprendre de ça encore une fois et faire mieux.

A titre personnel, tu as joué 7 minutes. Est-ce difficile de jouer aussi relâcher que le MSB quand on a autant de joueurs ?

C’est le lot d’une équipe où il y a beaucoup de joueurs, où on est 14, 15 joueurs. Et forcément, il y a des matchs où on va moins jouer en fonction de l’adversaire, en fonction des match-ups, etc. Donc, il faut être prêt à donner au moment où on est sur le terrain. Et il ne faut s’attendre à rien. Ce soir, ce n’était pas un match pour moi. C’est comme ça. Demain, ça le sera. La semaine d’après, ça le sera. On ne sait pas. Il faut simplement être prêt quand il y a une opportunité.

Le fait d’enchaîner avec l’équipe de France peut être une bouffée d’oxygène pour les jours qui viennent te concernant ? Cela peut permettre d’oublier la Leaders Cup potentiellement.

Ouais, la Leaders Cup là, on est encore quelques minutes après. Donc voilà, l’équipe de France, oui c’est bien, je suis très très content, c’est toujours une fierté pour moi de rejoindre l’équipe de France. Donc ça c’est bien mais mon seul focus du week-end là pour l’instant c’était vraiment cette Leaders Cup. Donc c’est une grosse grosse déception pour moi. Et voilà, on va digérer ça ce soir et puis demain on va repartir directement sur autre chose. L’avantage de notre saison avec Monaco quand on a l’EuroLeague et qu’il y a en plus l’équipe de France qui vient se greffer c’est que les matchs s’enchaînent très très très vite et du coup il faut vite tourner la page et vite passer à autre chose parce que tous les matchs sont importants. Il y a l’équipe de France, après il y a la Coupe de France et puis après on renchaîne directement sur le championnat, Euroleague etc. Donc ça ne s’arrête jamais.