Philippe Ausseur confirme la candidature de Caen pour accueillir la Leaders Cup 2025

Une Leaders Cup à Caen en 2025, cela pourrait bien être possible. Après deux éditions à l’Arena Saint-Étienne Métropole de Saint-Chamond, la compétition de mi-saison de la LNB va déménager. Et la ville de Caen fait bien partie des villes candidates, comme l’a confirmé le Président de la LNB Philippe Ausseur dans un entretien à Ouest-France.

Un choix entre trois ?

« Caen est un postulant à la Leaders Cup, mais il y en a d’autres. C’est un beau dossier, on va devoir faire un choix, qui sera difficile » a expliqué Philippe Ausseur, en visite traditionnelle chez le promu de Pro B vendredi soir. Le scénario de ce match haut en couleurs contre Poitiers l’a d’ailleurs gâté. La Leaders Cup, qui a d’ailleurs changé de format pour sa version Pro B, aura lieu du 14 au 16 février 2025. Des candidatures comme Orléans (CO’Met, 9500 places) ou Poitiers (Arena Futuroscope, 5200 places) sont logiquement favorites. Mais Caen (Palais des sports Caen la mer, 4200 places) pourrait tirer son épingle du jeu.

« Caen a des arguments forts. Cette salle est dans les standards en termes d’hospitalité, de modularité. Évidemment, c’est un atout. Le club revient en Pro B, et il pourrait y avoir une belle histoire avec la Leaders Cup. Et puis il y a l’histoire, un parc hôtelier de qualité… » a poursuivi le Président de la LNB depuis 2023, qui a encensé le projet basket de la ville. Les huit meilleures équipes de Betclic Élite et les quatre premières de Pro B pourraient donc se retrouver en Normandie dans quelques mois. Philippe Ausseur a annoncé que la décision serait prise dans les prochains jours.