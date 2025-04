Pigiste à Limoges, Josh Bannan signe déjà un contrat pour la saison 2025/26

Rugueux pigiste de Limoges (6,3 points à 56% et 3 rebonds en 4 matchs), qui a connu vendredi les joies de sa première victoire avec le CSP (86-80 à La Rochelle), Josh Bannan (2,08 m, 24 ans) peut déjà se retrouver sur la sécurité de l’emploi.

Le remplaçant d’Alexandre Chassang ne reviendra pas à Beaublanc, ni en Betclic ÉLITE, à la rentrée, puisqu’il a signé un contrat de deux ans en Australie, son pays d’origine, passant des Brisbane Bullets au Tasmania JackJumpers.

SIGNED✍️ The @JackJumpers have signed forward Josh Bannan on a two-year deal 🐜 pic.twitter.com/pevxmrDOI6 — NBL (@NBL) April 10, 2025

« Mon entourage et moi-même avons constaté que les joueurs qui vont aux JackJumpers ont tendance à progresser. C’est quelque chose de très impressionnant vu de l’extérieur, un environnement dans lequel j’aimerais vraiment évoluer », a déclaré Bannan, qui s’est décrit comme « quelqu’un de très compétitif, jouant avec beaucoup de passion, beaucoup d’énergie et polyvalent des deux côtés du terrain. »

Professionnel depuis deux ans, Josh Bannan sort d’une saison extrêmement intéressante en NBL avec Brisbane (13,2 points à 43%, 8,6 rebonds et 1,7 passe décisive). « Josh est un talent australien très prometteur », se réjouit le GM de Tasmania, Mika Vukona. « Nous sommes ravis de l’intégrer à notre groupe et de voir son développement se poursuivre chez nous. Josh a démontré un grand potentiel et possède une solide éthique de travail, ce qui, nous l’espérons, lui permettra de s’épanouir dans notre club. Son arrivée renforce notre rotation au poste d’ailier et nous offre plus de flexibilité, aussi bien en attaque qu’en défense. »