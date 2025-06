Plusieurs départs à l’Élan Béarnais, dont le MVP Christopher Ledlum

Le temps de la reconstruction est arrivé pour l’Élan Béarnais. Après avoir annoncé l’arrivée de Thomas Cornely pour les trois prochaines saisons, le club a officialisé cette semaine le départ de six joueurs.

Ainsi, Dalil Hadi, Matthieu Missonnier, Yohann Fansi, Amadou Sidibé, Walter Whyte et Christopher Ledlum ne porteront plus les couleurs de l’Élan Béarnais la saison prochaine.

Une issue logique, notamment pour le dernier cité, élu MVP de la saison régulière de Pro B, même si sa gestion n’a pas toujours été évidente, si l’on en croit Mickaël Hay, interrogé par La République des Pyrénées.

« Ça fait partie de mon boulot, et j’en ai eu des pires ! C’est un jeune joueur qui a encore beaucoup de progrès à faire. Comme il dominait et que c’était sa première année, il n’était pas toujours à l’écoute. Il a fallu être sur un fil toute la saison. Son meilleur match, pour moi, c’était contre Blois, où il était performant, connecté aux autres et faisait des efforts en défense.

C’est plus une question d’équilibre dans le jeu. Oui, le garçon a du talent, il fait des choses hors normes, mais il faut l’intégrer au collectif. C’est facile de lui donner des responsabilités, il les prend. Mais il ne faut pas que les autres se cachent derrière. Il nous a fait gagner des matchs, mais il y a eu des moments où il perdait des ballons, notamment à Gries. Ça n’aide pas l’équipe. On est meilleur avec lui, ça c’est sûr. Mais quand il a été absent, je pense que c’est là qu’on a progressé collectivement. Le ratio victoires/défaites n’était pas forcément inférieur sur ces courtes périodes. »