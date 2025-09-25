Poitiers perd un nouveau cadre sur ce début de saison

Touché depuis plusieurs semaines à l’épaule droite, Ivan Ramljak (2,03 m, 35 ans) avait continué à serrer les dents avec le Poitiers Basket 86. Mais la douleur est devenue trop handicapante pour l’intérieur croate, véritable cadre du groupe d’Arnaud Marius. Après la blessure du meneur Marcus Hammond, c’est donc une nouvelle absence majeure qui frappe le PB.

Une épaule qui lâche au pire moment

Déjà diminué lors de la défaite contre Antibes (79-87) vendredi dernier, Ramljak avait fini la rencontre avec seulement 2 points (à 0/9 aux tirs), mais il avait tout de même apporté 6 rebonds et 8 passes décisives. « Il était gêné dans les tirs. Même en faisant des passes, il avait mal », explique le manager général Arnaud Marius dans le communiqué du club.

Après plusieurs examens, le staff a tranché : une petite opération est nécessaire pour soulager l’intérieur croate. Conséquence, il manquera le déplacement à Hyères-Toulon (26 septembre), puis les réceptions de Denain (30 septembre) et Quimper (3 octobre).

Pas de joker médical pour Poitiers

Contrairement à d’autres clubs, le PB 86 n’a pas souhaité recruter de remplaçant médical. « On a confiance en notre groupe. On veut le responsabiliser, on croit en lui », insiste Arnaud Marius, qui estime qu’Imanol Prot, Samuel Idowu et Guillaume Eyango auront leur rôle à jouer à l’intérieur.

Un choix assumé, même si le calendrier n’épargne pas Poitiers, avec deux matchs en une semaine. L’objectif sera de limiter la casse en attendant le retour d’un Ivan Ramljak revigoré début octobre.