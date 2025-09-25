Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Poitiers perd un nouveau cadre sur ce début de saison

ÉLITE 2 - Coup dur pour le Poitiers Basket 86 : après Marcus Hammond, c’est Ivan Ramljak qui doit s’arrêter. L’intérieur croate de 35 ans va subir une intervention à l’épaule et sera absent pour les trois prochaines rencontres au minimum.
|
00h00
Résumé
Écouter
Poitiers perd un nouveau cadre sur ce début de saison

Ivan Ramljak va manquer les prochains matches de Poitiers

Crédit photo : SCABB / Laurent Peigue

Touché depuis plusieurs semaines à l’épaule droite, Ivan Ramljak (2,03 m, 35 ans) avait continué à serrer les dents avec le Poitiers Basket 86. Mais la douleur est devenue trop handicapante pour l’intérieur croate, véritable cadre du groupe d’Arnaud Marius. Après la blessure du meneur Marcus Hammond, c’est donc une nouvelle absence majeure qui frappe le PB.

Une épaule qui lâche au pire moment

Déjà diminué lors de la défaite contre Antibes (79-87) vendredi dernier, Ramljak avait fini la rencontre avec seulement 2 points (à 0/9 aux tirs), mais il avait tout de même apporté 6 rebonds et 8 passes décisives. « Il était gêné dans les tirs. Même en faisant des passes, il avait mal », explique le manager général Arnaud Marius dans le communiqué du club.

Après plusieurs examens, le staff a tranché : une petite opération est nécessaire pour soulager l’intérieur croate. Conséquence, il manquera le déplacement à Hyères-Toulon (26 septembre), puis les réceptions de Denain (30 septembre) et Quimper (3 octobre).

Pas de joker médical pour Poitiers

Contrairement à d’autres clubs, le PB 86 n’a pas souhaité recruter de remplaçant médical. « On a confiance en notre groupe. On veut le responsabiliser, on croit en lui », insiste Arnaud Marius, qui estime qu’Imanol Prot, Samuel Idowu et Guillaume Eyango auront leur rôle à jouer à l’intérieur.

Un choix assumé, même si le calendrier n’épargne pas Poitiers, avec deux matchs en une semaine. L’objectif sera de limiter la casse en attendant le retour d’un Ivan Ramljak revigoré début octobre.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Poitiers
Poitiers
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
coquio86
IL NOUS FAUT UN PIGISTE ET VITE!!!!!!!
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Nicolas Lang en présaison avec le Limoges CSP, son club depuis 2019
Betclic ELITE
00h00Nicolas Lang, un peu plus dans l’histoire du Limoges CSP
Zacharie Risacher a présenté sa salle d'entraînement
NBA
00h00Zaccharie Risacher inaugure « Rizak’s », sa salle d’entraînement à Lyon
Zacharie Perrin a débuté sa saison avec Hambourg
À l’étranger
00h00Première réussie de Zacharie Perrin avec Hambourg, malgré l’élimination en Coupe
Ivan Ramljak va manquer les prochains matches de Poitiers
ELITE 2
00h00Poitiers perd un nouveau cadre sur ce début de saison
Evan Fournier et Mathias Lessort sont les deux Français dans le Top 10 des plus gros salaires d'EuroLeague
EuroLeague
00h00Evan Fournier et Mathias Lessort dans le Top 10 des plus gros salaires de l’EuroLeague 2025-2026
Mikael Jantunen a réussi ses débuts avec le Fenerbahçe
À l’étranger
00h00Mikael Jantunen brille pour ses débuts avec le Fenerbahçe, qui remporte la SuperCup turque 2025
EuroLeague Féminine
00h00Bourges terrasse Vilnius et jouera bien l’EuroLeague cette saison !
Présaison
00h00Pauline Astier cartonne avec Prague avant d’affronter Villeneuve-d’Ascq en SuperCoupe
Basketball Champions League
00h00Incroyable performance de Chalon, qui s’offre Murcie et se qualifie pour la Champions League !
G League
00h00Bryan George quitte le staff des Atlanta Hawks pour une promotion en G-League
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
NBA
00h00LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
1 / 0