EuroBasket masculin

Pologne et Lituanie veulent déjouer les pronostics : le programme TV de l’EuroBasket ce mardi 9 septembre

EuroBasket 2025 - Voici le programme du championnat d'Europe masculin de basket de ce mardi 9 septembre, avec les deux premiers quarts de finale et des affrontements qui pourraient potentiellement réserver des surprises.
00h00
Pologne et Lituanie veulent déjouer les pronostics : le programme TV de l’EuroBasket ce mardi 9 septembre

La Lituanie a déjà réussi un bel exploit, en battant l’hôte, la Lettonie.

Crédit photo : Julie Dumélié

Après des phases de groupes dans quatre pays différents (Lettonie, Pologne, Chypre et Finlande), l’EuroBasket 2025 entame la phase finale de la compétition, à Riga. Les 1/8e de finale ont rendu leur verdict, avec notamment l’élimination de l’équipe de France, battue par la surprenante Géorgie.

Les matchs de l’équipe de France sont diffusés en clair sur les chaînes du groupe TF1. Pour pouvoir suivre l’intégralité de la compétition, cela se passe sur BeIN Sports ou la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

Une surprise venue des pays de l’Est ? 

La Turquie et la Grèce bénéficient d’un tableau assez ouvert à l’EuroBasket pour se hisser dans le dernier carré. Pour potentiellement se disputer un ticket pour la finale, il faudra cependant pour ces deux sélections se défaire de deux équipes coriaces dans ce tournoi : la Pologne et la Lituanie.

La Turquie et la Pologne ouvre le bal des quarts de finale, avec un nouveau show de Jordan Loyd attendu pour aider la sélection polonaise à retourner dans le dernier carré après l’édition 2022. Ensuite, la Lituanie tentera de piéger la formation de Vassilis Spanoulis et de Giannis Antetokounmpo.

LIRE AUSSI

Voici le programme des matchs de ce mardi 9 septembre : 

  • 16h00 – Turquie / Pologne – BeIN SPORTS
  • 20h00 – Lituanie / Grèce – BeIN SPORTS
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l'intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
