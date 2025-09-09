Pologne et Lituanie veulent déjouer les pronostics : le programme TV de l’EuroBasket ce mardi 9 septembre

Après des phases de groupes dans quatre pays différents (Lettonie, Pologne, Chypre et Finlande), l’EuroBasket 2025 entame la phase finale de la compétition, à Riga. Les 1/8e de finale ont rendu leur verdict, avec notamment l’élimination de l’équipe de France, battue par la surprenante Géorgie.

Les matchs de l’équipe de France sont diffusés en clair sur les chaînes du groupe TF1. Pour pouvoir suivre l’intégralité de la compétition, cela se passe sur BeIN Sports ou la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

Une surprise venue des pays de l’Est ?

La Turquie et la Grèce bénéficient d’un tableau assez ouvert à l’EuroBasket pour se hisser dans le dernier carré. Pour potentiellement se disputer un ticket pour la finale, il faudra cependant pour ces deux sélections se défaire de deux équipes coriaces dans ce tournoi : la Pologne et la Lituanie.

La Turquie et la Pologne ouvre le bal des quarts de finale, avec un nouveau show de Jordan Loyd attendu pour aider la sélection polonaise à retourner dans le dernier carré après l’édition 2022. Ensuite, la Lituanie tentera de piéger la formation de Vassilis Spanoulis et de Giannis Antetokounmpo.

Voici le programme des matchs de ce mardi 9 septembre :