Porté par ses Français, Monaco en contrôle contre Le Portel

Deux jours après sa large victoire sur le parquet du Fenerbahçe en EuroLeague, l’AS Monaco s’est mobilisée pour l’emporter contre l’ESSM Le Portel (78-56) ce samedi 14 décembre pour la 12e journée de Betclic ELITE. Laissant Mike James, Jordan Loyd et Donatas Motiejunas de côté – en plus des blessés Nick Calathes et Alpha Diallo -, Vassilis Spanoulis s’est appuyé sur les joueurs français de son effectif. Ainsi, Terry Tarpey (1,95 m, 30 ans) et Petr Cornelie ont terminé avec la meilleure évaluation des leurs (17), ce dernier finissant meilleur rebondeur (12 prises), alors que Juhann Begarin a été le meilleur marqueur (12 points) et Matthew Strazel le meilleur passeur (8 passes décisives). Mouhammadou Jaiteh a lui réussi son retour à la compétition (13 d’évaluation en 17 minutes).

🎆 Festival à domicile pour la #RocaTeam, ➕️2️⃣2️⃣ ce soir 🆚️ @ESSMbasket ! 😤 🔜 On se retrouve mardi prochain à Gaston-Médecin face au Bayern Munich ! ♨️

🎟https://t.co/XonYhHliIj#DagheMunegu #BetclicELITE pic.twitter.com/mM73tQP0Qe — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) December 14, 2024

Développement à venir.