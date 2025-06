Potentiellement sans Jean-Marc Pansa, la JL Bourg n’est pas « abattue » avant le match 2 à Paris

Malgré la défaite en ouverture de sa série de demi-finale des playoffs de Betclic ELITE contre Paris, la JL Bourg ne change pas d’esprit avant le match 2 contre le club de la capitale. « Nous ne sommes pas abattus, loin de là », tenait à souligner Frédéric Fauthoux dans des propos rapportés par Le Progrès. « Paris nous a battus sur ce à quoi nous nous attendions de sa part. À nous d’être plus vigilants dès vendredi. »

Arrêter la ligne arrière parisienne pour la JL Bourg

Car la JL Bourg a peu ou proue subi le même sort que lors de ses trois affrontements précédents contre Paris cette saison. Après avoir accroché le club parisien pendant une grande majorité de la rencontre, l’équipe burgienne a baissé pavillon en fin de rencontre, craquant sur quelques actions clés pour laisser filer le Paris Basketball vers une première victoire dans cette série (100-89).

Si la JL Bourg a encore une fois bien attaqué à l’Adidas Arena (89 points marqués dont 53 en première période), c’est défensivement que la Jeu a encore failli, ne parvenant pas à stopper le trio d’arrières Shorts – Hifi – Lô (58 points à eux trois). Et la tâche pourrait être encore plus difficile ce vendredi 6 juin, avec le forfait possible de Jean-Marc Pansa (2,09 m, 27 ans). Sorti sur blessure en première période mercredi, touché à la cheville droite, l’intérieur burgien n’est jamais rentré en jeu par la suite, laissant planer le doute quant à sa disponibilité pour la suite de la confrontation.

Rendez-vous ce vendredi 6 juin (21h) pour le match 2 entre le Paris Basketball et la JL Bourg.