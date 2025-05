Pour Frédéric Fauthoux, l’exode des jeunes Français vers la NCAA est « inquiétant »

En cette fin de saison 2024-2025, la vague de départs de jeunes joueurs français vers la NCAA, le circuit universitaire américain, inquiète dans l’Hexagone. La LNB voit son modèle mis à mal par une NCAA en pleine mutation, grâce au NIL (Name, Image and Likeness), lui permettant de rémunérer grassement ses joueurs. Ainsi, la jeunesse française pourrait dépeuplé les effectifs professionnels dans un avenir proche.

Dans cette perspective, Frédéric Fauthoux, entraîneur de la JL Bourg et sélectionneur des Bleus, a logiquement été interrogé à ce sujet. Au micro de Ghislain Gros, de Magville, le technicien a partagé son inquiétude quant à ce phénomène croissant, qui pourrait inciter les clubs de LNB à revoir leur politique de formation.

« Malheureusement, je pense que les clubs ne peuvent rien faire », estime le sélectionneur. « Mis à part si ce sont des joueurs sous contrat professionnel, il faudra qu’ils rachètent leur contrat. C’est quelque chose qui est inquiétant. On n’aura plus le contrôle sur la formation de nos jeunes joueurs. Je pense que dans le monde entier, on est reconnu de par nos qualités. On ne pourra pas retenir ces jeunes car au-delà du sport, il y a l’aspect financier que l’on peut comprendre. »