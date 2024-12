Pour Rachid Meziane, la WNBA est « le genre d’opportunités à ne pas refuser »

Rachid Meziane en WNBA en 2025. Quand la nouvelle a été rendue officielle début décembre par sa franchise, le Connecticut Sun, elle a fait l’effet d’une petit bombe dans le microcosme de la LFB. Et pour cause, il s’agit du premier entraîneur issu du giron français promu head coach en WNBA.

Rachid Meziane déterminé à encore prouver sa valeur

Signé pour un contrat de 3 ans, Rachid Meziane rejoindra les États-Unis à partir de l’année prochaine. Celui qui quittera son poste de Villeneuve d’Ascq le 31 décembre est revenu auprès de L’Équipe sur sa signature en WNBA. Une perspective qu’il « n’avait pas anticipé ».

« La WNBA est devenue une réalité pour moi à partir du moment où plusieurs franchises m’ont fait part de leur intérêt. […] Et tout a changé en quelques messages, fin octobre, avec un entretien en visio, puis un deuxième, une shortlist qui se réduit et où je figure toujours. J’en ai parlé à ma femme (Stéphanie Dubois, ancienne joueuse professionnelle) et on s’est très vite dit que si ça se concrétisait, c’était le genre d’opportunité à ne pas refuser. »

Pisté par Mersin en fin de saison dernière, c’est finalement un mal pour un bien que Rachid Meziane soit resté à Villeneuve d’Ascq. Malgré la situation difficile de l’ESBVA-LM en cette saison 2024-2025 (12 défaites consécutives toutes compétitions confondues pour débuter), le club a accepté de libérer son technicien face à une telle opportunité. C’est Maxime Bézin, ancien coach de Lille en Pro B, qui prendra sa succession.

Concernant sa fonction de sélectionneur de la Belgique, l’ancien assistant des Bleus indique que des discussions vont avoir lieu en début d’année 2025 entre les Belgian Cats et sa franchise. Mais sa participation à l’EuroBasket 2025 paraît d’ores et déjà complexe (du 19 au 29 juin), avec une compétition internationale qui se déroulera en pleine saison WNBA (début le 17 mai).

En tout cas, Rachid Meziane est excité et bien décidé à montrer qu’il est prêt à relever le défi outre-Atlantique. Et pouvoir poursuivre son incroyable ascension depuis 18 mois, après un titre à l’EuroBasket avec la Belgique, une finale d’EuroLeague et un titre de champion de France avec Villeneuve d’Ascq.