Premier triple-double de la saison pour Wembanyama et les Spurs battent leur record de 3-points

Il en était passé tout proche avec ses 9 contres lors de son septième match de la saison. Cette fois, Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) n’a pas manqué le coche. Il a inscrit son premier triple-double – son troisième en carrière – de manière plus classique cette fois avec les passes décisives. Depuis que sa mire est réglée à 3-points, le géant français enchaîne les performances offensives remarquables. Cette nuit, ce sont les Sacramento Kings qui en ont fait les frais, pour la deuxième fois de la saison et cette fois à domicile. Après s’être fait malmené par la défense des Lakers, Wembanyama a relevé la tête en signant 34 points à 11/17 aux tirs (dont 5/9 à 3-points), 13 rebonds, 11 passes décisives et 3 contres en 37 minutes. Il est de loin le meilleur marqueur du match et son plus/minus de +19 est aussi le plus élevé du match. Preuve de la manière dont il a pesé sur la rencontre, surtout en attaque.

Ressortir la balle vers ses shooteurs : une recette qui fonctionne

Prenant moins de tirs depuis le retour de blessure de Devin Vassell, le n°1 de la Draft 2023 a cependant plus de cibles potentielles pour des passes décisives. C’est ce qu’il a montré cette nuit en multipliant les caviars à chaque fois qu’un deuxième défenseur arrivait sur lui quand il prenait sa position au poste. Et ses coéquipiers le lui ont bien rendu avec une adresse extérieure historique : 23/46 (50%), battant leur record de franchise de tirs à 3-points en une rencontre. C’est un tir primé de Chris Paul (13 points, 10 passes décisives) sur une passe de Wembanyama qui est venu sceller la victoire et le record à 20 secondes du terme (124-119). Une conclusion logique alors que le jeu à deux entre le vétéran et le sophomore est ce qui a permis aux Spurs de creuser l’écart dans les dernières minutes.

Son record de passes décisives cette saison a inspiré Wembanyama à faire mieux dans ce secteur du jeu. Avant ce match, il n’en était qu’à 3,1 de moyenne, soit moins que sur sa saison rookie (3,9). « L’aspect du jeu sur lequel je pourrais être bien meilleur est mon playmaking, même si je suis de plus en plus à l’aise. Étant donné que je suis souvent doublé, c’est ma responsabilité de servir mes coéquipiers pour qu’ils capitalisent dessus » a-t-il expliqué en conférence de presse. Le retour de blessure des deuxièmes et quatrièmes meilleurs scoreurs de l’équipe la saison dernière Devin Vassell et Jeremy Sochan va clairement l’aider dans ce sens. Celui qui a étudié cet été des vidéos de plusieurs superstars de la NBA a toujours pour objectif de devenir un joueur le plus complet possible.

Les Spurs ne veulent plus tanker

Les Spurs remportent cette nuit leur troisième victoire à l’extérieur de la saison. Et ils ressortent gagnant d’une nouvelle bataille dans le money-time, montrant de réels progrès par rapport à la saison dernière. « On arrive à mieux appuyer là où ça fait mal pour les adversaires. Ce soir comme beaucoup d’autres, Chris [Paul] a eu beaucoup d’influence là-dessus, pour nous emmener vers la victoire… Il y a des progrès, mais nos démons sont encore proches. On doit encore travailler, ça ne fait que 20 matchs dans la saison. » La franchise texane en est en effet à 11 victoires pour 9 défaites. Ce qui ne les place même pas avec les équipes playoffables, puisqu’ils sont en 10e position de l’Ouest.