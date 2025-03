Avec Thomas Drouot, la SIG Strasbourg s’offre sa première victoire de l’année !

On ne sait pas s’il faudra parler d’électrochoc consécutif au départ de Laurent Vila mais les faits sont là : la SIG Strasbourg a signé l’une de ses meilleures prestations récentes. Sous l’égide de Thomas Drouot, les Alsaciens ont empoché leur première victoire de l’année 2025 face à Saint-Quentin (83-69).

Troy Caupain brille au Rhénus

Avec le retour de Malik Fitts (4 points en 7 minutes), trois mois après sa blessure, c’est une équipe de la SIG Strasbourg métamorphosée qui accueillait Saint-Quentin ce samedi soir au Rhénus. Bousculée en début de match (18-23, 10′), la formation alsacienne a rapidement trouvé un rythme de croisière dans cette rencontre. Sous l’impulsion d’un Troy Caupain très efficace offensivement (20 points à 5/8 aux tirs, 7 passes décisives et 2 interceptions), la SIG Strasbourg a enflammé le Rhénus et regagné les vestiaires en tête (42-33, 20′).

Au retour des vestiaires, l’intensité folle imprimée par les Alsaciens n’a pas faibli. Plus agressifs défensivement et relativement efficaces derrière l’arc (9/21 à 3-points), les hommes de Thomas Drouot ont conservé un léger avantage avant d’aborder le money-time (66-60, 33′).

Première réussie pour Thomas Drouot sur le banc de la SIG

Autant dire que le SQBB conservait une petite chance. Mais non, les Axonais l’ont gâché, en retombant dans des travers que l’on croyait oubliées : pertes de balle en série et peu de rythme en attaque. La sanction ne s’est pas faite attendre. Sous l’impulsion d’un Amadou Sow très impactant dans la raquette (13 points à 4/10 aux tirs et 11 rebonds), la SIG Strasbourg s’est envolée, avec un 17-2 (83-62) a récité son basket dans ce dernier quart-temps pour s’offrir un précieux succès devant un public conquis.

Une victoire convaincante (83-69) qui met ainsi fin à une série de huit défaites de rang, dont sept en Betclic ÉLITE.Le début d’un renouveau et un contenu propre à pousser les dirigeants alsaciens à confier le rôle de « détonateur » jusqu’au bout de la saison à Thomas Drouot, avant de basculer vers un autre projet l’été prochain ?