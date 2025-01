Quatre All-Stars étrangers nominés pour le MVP du mois de décembre de Betclic ELITE

Betclic ELITE La LNB a dévoilé les joueurs candidats au trophée de MVP du mois de décembre 2024. On retrouve les Parisiens T.J. Shorts et Tyson Ward, ainsi que Trevor Hudgins (Le Mans) et Shevon Thompson (Nancy).