Qui sera élu défenseur de l’année en Betclic ELITE ? Cinq joueurs extérieurs nominés

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a révélé les cinq noms en compétition pour le trophée de meilleur défenseur de Betclic ELITE. On y retrouve des forts joueurs dans la propre moitié de terrain, faisant uniquement parties d’équipes du top 4 du championnat, avec Alpha Diallo (Monaco), Gérald Ayayi (Cholet), Tyson Ward (Paris), Shaquille Harrison et Andre Roberson (ASVEL). La seule surprise est peut-être de ne retrouver aucun joueur intérieur pour ce trophée, avec par exemple le pivot monégasque Georgios Papagiannis, leader au nombre de contres cette saison (1,4 par match).

Cinq joueurs extérieurs à l’extrême polyvalence

Déjà en concurrence avec John Brown III pour le titre de meilleur défenseur la saison dernière, Alpha Diallo (2,01 m, 27 ans) et Tyson Ward (1,98 m, 27 ans) sont les généraux défensifs de l’AS Monaco et Paris.

Dans deux styles différents, Shaquille Harrison (1,93 m, 31 ans) et Andre Roberson (2,01 m, 33 ans) forment un redoutable rideau défensif à l’ASVEL. Le combo-guard joue davantage sur sa vitesse et sa capacité à défendre tout terrain, quand l’ailier est capable de défendre la quasi-totalité des postes, en étant également un redoutable rebondeur et protecteur de cercle.

Pour son 2e exercice à Cholet, Gerald Ayayi (1,91 m, 23 ans) a gardé son aplomb défensif tout en progressant dans le secteur offensif (passant 8 points par match à 11 cette saison)

Le verdict du trophée de meilleur défenseur de Betclic ELITE sera révélé lors la cérémonie des Trophées LNB 2025.