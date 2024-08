Rachid Meziane : « J’ai le sentiment qu’on est encore en vie »

Ce jeudi, la Belgique a tenu tête aux États-Unis durant 40 minutes dans un stade Pierre Mauroy surchauffé pour soutenir les Belgian Cats. Le sélectionneur Rachid Meziane, par ailleurs coach de Villeneuve d’Ascq (LFB), est revenu sur cette défaite. Son équipe va devoir gagner face au Japon dimanche, si possible avec l’écart le plus élevé possible, avant de terminer parmi les deux meilleurs troisièmes des phases de poule.

Sa réaction est à retrouver chez nos confrères de BeBasket Belgium :