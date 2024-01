Rayan Rupert : « Je suis encore un très jeune joueur, donc je dois être sur le terrain pour apprendre et faire des erreurs »

Rayan Rupert (1,98m, 19 ans) est l’un des cinq rookies français en NBA cette saison. Mais comme Sidy Cissoko et Malcolm Cazalon, il est encore tout en bas de la hiérarchie dans son équipe. Aux Blazers, il est le 15e joueur le plus utilisé (99 minutes au total). Il passe le clair de son temps avec l’équipe réserve en G-League, comme anticipé. Logique pour l’un des 13 derniers “teenagers” de la ligue américaine (il fêtera ses 20 ans en mai). Il nous avait d’ailleurs expliqué les complications logistiques de ses nombreux allers-retours entre les deux équipes. Récemment, il a réussi à gratter des minutes avec l’équipe NBA, principalement dans les quatrièmes quart-temps. Grâce aux nombreuses absences et blessures du côté des Blazers. Et a notamment pu montrer ses progrès sur son tir à 3 points.

Rupert en a profité pour signer la meilleure performance de sa carrière face aux Suns le 15 janvier dernier (11 points à 4/5 au tir, 5 rebonds et 2 passes). Après ce match, l’ancien des New Zealand Breakers est revenu sur son ressenti vis-à-vis de sa première saison, dans le podcast “The Brief Case” du journaliste insider des Blazers Casey Holdahl :

« C’est un long processus. J’essaye de rester patient, de travailler dur tous les jours et d’apprendre le plus possible des vétérans. Je dois continuer à travailler […] Mes principaux axes de travail sont mes tirs ouverts pour pouvoir espacer le terrain, essayer de faire l’action juste à chaque fois, et jouer plus physique parce que cette ligue est plus rapide et physique que ce que j’ai connu avant.

La G-League est une expérience importante pour moi. Je suis encore un très jeune joueur, donc je dois être sur le terrain pour apprendre et faire des erreurs. Jouer avec le Remix est une bonne opportunité pour améliorer mon jeu et devenir un meilleur joueur […] Et c’est vrai que c’est bon pour la confiance. Quand je joue avec le Remix, j’ai davantage la balle dans les mains, donc je peux montrer plus de facettes de mon jeu.

Je peux être plus qu’un 3&D, j’étais un meneur au lycée en France. Je veux devenir le meilleur joueur possible des deux côtés du terrain. Mais il y a un long chemin pour devenir ce joueur, donc je dois continuer à travailler, rester patient et mon moment viendra […] J’aimerais avoir plus de minutes pour m’améliorer. C’est ma première année, je suis un rookie, donc je veux progresser. »