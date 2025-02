Légèrement ralenti par une déchirure aux ischio-jambiers sur le mois de janvier, Alexandre Aygalenq (1,87 m, 27 ans) est bien de retour avec le Stade Toulousain avec qui il effectue une saison remarquable sur le plan individuel. Sixième meilleur marqueur de NM1 avec 16,1 points par match, l’exercice 2024-2025 est cependant plus compliqué sur le plan collectif. Après 25 matchs, le Stade Toulousain affiche un bilan de 11 victoires pour 14 défaites et une pénalité de deux points qui devrait pousser le club dans le groupe B de la deuxième phase de NM1.

Après deux saisons consacrées au 3×3, Alexandre Aygalenq est revenu avec nous sur son retour gagnant au 5×5.

« Le 3×3 m’a été bénéfique. C’est un super accélérateur dans la prise de décision, dans l’agressivité, … » Alexandre Aygalenq, sur son retour au 5×5

Sur la bascule du 3×3 vers 5×5

« J’allais devenir papa et le basket 3×3 c’est vraiment un rythme de fou ! Tu changes de pays trois fois par mois, tu peux partir à l’étranger trois semaines sur quatre… Sur une préparation en vue des Jeux Olympiques, c’était d’autant plus prenant. Mais même sans les JO, c’est énormément de trajets, d’incertitudes alors que je souhaitais retrouver de la stabilité et être plus proche de ma famille. Aussi repartir sur une sécurité financière en 5X5, que l’on a pas encore aujourd’hui en 3×3 : pour gagner de l’argent, tu es obligé de trouver de bons coéquipiers et d’aller gagner des tournois. »

Sur sa venue à Toulouse en NM1

« C’était vraiment parfait pour me relancer, moi qui suis très famille, [je viens d’Agen à côté], et j’avais déjà fait une saison au club en 2021/2022. Je suis arrivé en cours de saison, car je n’avais aucun contact en vrai (rires). Tout ce qui était Pro B, NM1, ça avait beaucoup de doutes sur mon retour au 5×5 et sur ce que j’allais produire. Heureusement qu’il y avait Toulouse, car sinon j’avais vraiment rien. J’espère qu’avec mon exemple, ou celui de Timothé Vergiat qui fait une saison monstrueuse en Pro B avec Blois, les clubs se poseront moins de questions pour faire confiance à des joueurs de 3×3. »

Sur sa meilleure saison au scoring en carrière, avec 16,1 points par match

« Même si je n’ai pas appris à jouer au basket hier, je suis obligé de constater que le 3×3 ma été bénéfique. C’est un super accélérateur dans la prise de décision, dans l’agressivité, … Quand tu es habitué à marquer 21 points en 10 minutes, à être agressif, tu t’habitues à ce rythme et arrive à le retranscrire sur du 5×5. Ca me réussit pas mal. Après, il y a aussi le fait que la NM1 s’est beaucoup rajeunit avec la hausse du nombre d’équipes dans la division. Mécaniquement, le niveau moyen du championnat est un peu plus faible. »

Sur les ambitions du Stade Toulousain

« L’objectif à terme est la Betclic ELITE, au vue de la taille de la ville déjà. A court terme, on est dans une période de restructuration où le budget du club à été encadré. Il y a beaucoup de choses qui se remettent en place après quelques changements dans l’organigramme du club. Le but est de performer en NM1 et d’avoir une base financière saine (i.e. le club a été pénalisé cette saison, notamment par un retrait de deux points au classement). On espère pouvoir monter en Pro B au plus vite, mais c’est jamais si évident que ça. »

Sur la dynamique de la saison 2024/2025

« Malgré nos deux points de pénalité, on a un groupe qui reste solidaire. On va continuer de tout donner. On a eu énormément de blessés, et on a su s’adapter quelque soit la situation pour continuer à produire un basket cohérent avec les forces en présence. Le club a fait des paris réussis de recruter des joueurs qui n’avaient pas le même statut l’an passé. Par exemple, Camille Jean est passé de 11 à 32 minutes jouées et fait une saison très solide, … Yohan Imboua qui était en Espoirs ELITE l’année dernière et joue 17 minutes par match ou encore l’américain Will Butler qu’on ne connaissait pas en France et fait une super saison. »

« Il faut absolument un projet français 3×3 qui fonctionne pour la continuité et la visibilité de ce sport »

Sur le projet de la team 3×3 à Toulouse

« C’est un projet qui a mis un peu de temps à se monter, à se structurer, même si on avait quelques échos côté joueurs. C’est bien qu’ils se lancent même si c’est pas facile. Avec les résultats sportifs qu’on a eu, c’était impensable que ces mecs là ne repartent pas. J’espère que ça va marcher. Il faut absolument un projet français 3×3 qui fonctionne pour la continuité et la visibilité de ce sport et de leurs performances. »