Retour sur terre pour l’Élan Chalon, battu par Nanterre avec « certaines lacunes mises en évidence »

Moins d’une semaine après avoir signé une formidable campagne de qualifications pour la Champions League, battant Murcie en finale, l’Élan Chalon n’a pas réussi son entrée en matière en championnat de France. Devant son public au Colisée, l’équipe d’Elric Delord s’est inclinée face à une solide formation de Nanterre, sur le score de 78 à 86.

Si l’envie était là, ce sont surtout les trop nombreuses erreurs qui ont coûté cher aux Chalonnais, laissant filer un match qui leur tendait pourtant les bras à plusieurs reprises comme l’a indiqué le coach Elric Delord au micro d’Elan TV.

Une adresse lointaine aux abonnés absents

Le principal écueil de la soirée pour l’Élan a été son manque criant de réussite à trois points. Malgré une adresse famélique dans cet exercice (7 sur 31), les joueurs ont étonnamment abusé des tirs lointains, transformant ainsi de trop nombreuses possessions en munitions gâchées. Cette mauvaise gestion offensive s’est ajoutée à une cascade de 21 balles perdues, un chiffre bien trop élevé pour espérer rivaliser.

Dans la raquette, la domination physique des Nanterriens, notamment avec Dossou-Yovo, Saxen et Prkacin, a mis en lumière un déficit d’intensité chez les locaux. L’équipe a notamment concédé 10 rebonds offensifs en première mi-temps.

« C’est un match qu’on a perdu certes, mais je pense qu’il y a deux sentiments qui prédominent. Le premier, c’est qu’on a vraiment tout donné. On n’a pas de reproche à se donner. On n’a pas triché. On n’a pas été forcément récompensé de nos efforts. De deux, ça a vraiment mis en évidence certaines lacunes que l’on a. On fait 7 sur 31 à 3 points et on encaisse 10 rebonds offensif en 1re mi-temps. Est-ce que ce sont un peu ces deux aspects-là qui ont fait basculer le match du côté de Nanterre ? Oui … »

Les occasions manquées : un festival de « presque »

Pourtant, l’Élan Chalon a montré une belle force de caractère en seconde période. Malheureusement, à chaque fois, l’équipe a manqué l’occasion de repasser devant, notamment à la faute à certaines possessions clés qui n’ont pas été bien exécutées, avec des choix de tir discutables, permettant aux joueurs de Julien Mahé de reprendre leur souffle et leur confiance.

Curthbertson et Mutts, les notes positives

Au milieu de cette déception, quelques individualités ont su tirer leur épingle du jeu. L’Américain Zac Cuthbertson a réalisé une très belle performance. Dans le tempo du match, il a enchaîné les bonnes actions, terminant avec 15 points à 60% au tir (dont 2/3 à 3 points), une belle réussite de 7/7 sur la ligne, 4 rebonds et 3 passes décisives, pour une évaluation impressionnante de 23.

Muet en finale de qualifications pour la BCL, Justyn Mutts a lui aussi été un moteur offensif pour les Chalonnais.

Moins en réussite, Jeremiah Hill, meilleur marqueur avec 16 points, a connu une soirée difficile derrière l’arc, avec un inhabituel 0/7 qui illustre à lui seul la maladresse générale de l’équipe à longue distance.

En conclusion, si la défaite est là, l’Élan Chalon a montré des éclairs qui laissent entrevoir son potentiel. Il faudra cependant rapidement corriger le problème de la gestion des possessions et de l’adresse extérieure pour ne pas hypothéquer le début de saison. Nanterre, plus régulier et physiquement plus intense, a logiquement empoché les deux points de la victoire. L’Élan Chalon saura-t-il rebondir dès la prochaine journée pour transformer les « presque » d’hier en victoires ?

Pas simple quand les prochains adversaires s’appellent Monaco et l’ALBA Berlin…