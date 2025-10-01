Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Retour sur terre pour l’Élan Chalon, battu par Nanterre avec « certaines lacunes mises en évidence »

Betclic Elite - Début de saison manqué pour l'Élan Chalon qui s'incline à domicile face à Nanterre 78 à 86. Au micro d'Elan TV l'entraîneur Elric Delord a réagi à leur première défaite en championnat. Le technicien exprime une satisfaction quant à l'effort de l'équipe, tout en reconnaissant des lacunes qui doivent être travaillées.
|
00h00
Résumé
Écouter
Retour sur terre pour l’Élan Chalon, battu par Nanterre avec « certaines lacunes mises en évidence »

La déception de Mathéo Leray mardi au Colisée face à Nanterre

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Moins d’une semaine après avoir signé une formidable campagne de qualifications pour la Champions League, battant Murcie en finale, l’Élan Chalon n’a pas réussi son entrée en matière en championnat de France. Devant son public au Colisée, l’équipe d’Elric Delord s’est inclinée face à une solide formation de Nanterre, sur le score de 78 à 86.

– Journée 1

Si l’envie était là, ce sont surtout les trop nombreuses erreurs qui ont coûté cher aux Chalonnais, laissant filer un match qui leur tendait pourtant les bras à plusieurs reprises comme l’a indiqué le coach Elric Delord au micro d’Elan TV.

Une adresse lointaine aux abonnés absents

Le principal écueil de la soirée pour l’Élan a été son manque criant de réussite à trois points. Malgré une adresse famélique dans cet exercice (7 sur 31), les joueurs ont étonnamment abusé des tirs lointains, transformant ainsi de trop nombreuses possessions en munitions gâchées. Cette mauvaise gestion offensive s’est ajoutée à une cascade de 21 balles perdues, un chiffre bien trop élevé pour espérer rivaliser.

Dans la raquette, la domination physique des Nanterriens, notamment avec Dossou-Yovo, Saxen et Prkacin, a mis en lumière un déficit d’intensité chez les locaux. L’équipe a notamment concédé 10 rebonds offensifs en première mi-temps.

« C’est un match qu’on a perdu certes, mais je pense qu’il y a deux sentiments qui prédominent. Le premier, c’est qu’on a vraiment tout donné. On n’a pas de reproche à se donner. On n’a pas triché. On n’a pas été forcément récompensé de nos efforts. De deux, ça a vraiment mis en évidence certaines lacunes que l’on a. On fait 7 sur 31 à 3 points et on encaisse 10 rebonds offensif en 1re mi-temps. Est-ce que ce sont un peu ces deux aspects-là qui ont fait basculer le match du côté de Nanterre ? Oui … »

Les occasions manquées : un festival de « presque »

Pourtant, l’Élan Chalon a montré une belle force de caractère en seconde période. Malheureusement, à chaque fois, l’équipe a manqué l’occasion de repasser devant, notamment à la faute à certaines possessions clés qui n’ont pas été bien exécutées, avec des choix de tir discutables, permettant aux joueurs de Julien Mahé de reprendre leur souffle et leur confiance.

Curthbertson et Mutts, les notes positives

Au milieu de cette déception, quelques individualités ont su tirer leur épingle du jeu. L’Américain Zac Cuthbertson a réalisé une très belle performance. Dans le tempo du match, il a enchaîné les bonnes actions, terminant avec 15 points à 60% au tir (dont 2/3 à 3 points), une belle réussite de 7/7 sur la ligne, 4 rebonds et 3 passes décisives, pour une évaluation impressionnante de 23.

Muet en finale de qualifications pour la BCL, Justyn Mutts a lui aussi été un moteur offensif pour les Chalonnais.

Justyn MUTTS
Justyn MUTTS
11
PTS
6
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
CHA
78 86
JSF

Moins en réussite, Jeremiah Hill, meilleur marqueur avec 16 points, a connu une soirée difficile derrière l’arc, avec un inhabituel 0/7 qui illustre à lui seul la maladresse générale de l’équipe à longue distance.

En conclusion, si la défaite est là, l’Élan Chalon a montré des éclairs qui laissent entrevoir son potentiel. Il faudra cependant rapidement corriger le problème de la gestion des possessions et de l’adresse extérieure pour ne pas hypothéquer le début de saison. Nanterre, plus régulier et physiquement plus intense, a logiquement empoché les deux points de la victoire. L’Élan Chalon saura-t-il rebondir dès la prochaine journée pour transformer les « presque » d’hier en victoires ?

Pas simple quand les prochains adversaires s’appellent Monaco et l’ALBA Berlin…

Nanterre
Nanterre
Suivre
Chalon
Chalon
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Retour sur terre pour l’Élan Chalon, battu par Nanterre avec « certaines lacunes mises en évidence »
Betclic ELITE
00h00Antony Labanca de retour avec la JL Bourg
Coupe du Monde masculine
00h00« Il n’y a aucun feu rouge » : le point complet sur la volonté de la France d’accueillir la Coupe du Monde 2031
NM1
00h00L’incroyable buzzer beater de Clément Peinte (vidéo), Jayson Tchicamboud en triple-double, Chartres et Toulouse inquiètent
EuroCup
00h00Écran noir pour l’EuroCup en France : seuls les matches de Bourg sont désormais visibles
Charles Kahudi est de retour à la JDA Dijon
Betclic ELITE
00h00Charles Kahudi débarque à Dijon !
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
L'ASVEL doit trouver le moyen de gagner en compétitivité pour convaincre l'EuroLeague
EuroLeague
00h00L’EuroLeague met la pression à l’ASVEL : « Ils ont clairement besoin de trouver les moyens d’être compétitifs »
Adam Silver continue de pousser pour lancer la future ligue européenne de la NBA
NBA
00h00NBA Europe : un lancement officiel espéré en 2027, avec Paris et Lyon ?
Le Paris Basketball veut s'installer durablement en EuroLeague
EuroLeague
00h00Le Paris Basketball bientôt membre permanent de l’EuroLeague ?
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
1 / 0