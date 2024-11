Riche week-end en Espoirs : la perf’ record de Fodzo Dada, le buzzer beater de Boisdur, la chute des leaders invaincus,

Les surprises :

Chalon et Monaco s’offrent les leaders invaincus

Alors que se profilait un choc entre leaders invaincus le 8 décembre à Ékinox, la JL Bourg et Le Mans seront toujours en tête d’ici là, mais plus sans défaite. La Jeu a chuté pour la première fois sur le parquet de Chalon (69-77), imitée quelques heures plus tard par le MSB à Monaco (59-72), où Loic Noudogbessi s’est régalé dans la raquette (13 points et 16 rebonds). Avec huit victoires en tête, Bressans et Manceaux sont toujours largement co-leaders, disposant encore de deux longueurs d’avance sur leurs poursuivants directs (Gravelines-Dunkerque et Monaco à 6v-3d).

LA VICTOIRE FACE AU LEADER DU CHAMPIONNAT 🔥 Quelle victoire de nos espoirs face à la @JLBourgBasket après 40 minutes de combat ⚔️ Bravo les gars 👏#RougeEtBlanc pic.twitter.com/SmLsAx1jkv — Elan Chalon (@ELANCHALON) November 16, 2024

Le shoot :

Evan Boisdur délivre le BCM

Top scoreur du championnat Espoirs (24,3 points), Evan Boisdur a certes quelque peu fait baisser sa moyenne face à l’ASVEL (21 points). Mais le Guadeloupéen, dont nous vous parlions ici, a réussi bien mieux que ça : il a offert la victoire à Gravelines-Dunkerque au buzzer face à l’ASVEL (72-71), sur une sorte de floater à 3-points avec la planche alors qu’il ne restait que 2,6 secondes à jouer. L’art d’être clutch, puisqu’il n’était qu’à 6/18 avant cette ultime tentative. Et une belle remontée validée pour le BCM qui était à -15 à la mi-temps (30-45).

𝗧𝗛𝗔𝗧’𝗦 𝗔 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥. 🤯 2,6 secondes à jouer. On vous laisse vivre la fin du match comme si vous y étiez 🌋#TousBCM pic.twitter.com/AHvScg7jaJ — BCM Basketball (@BCMBasket) November 15, 2024

La performance :

Un premier match d’adulte à 43 d’évaluation pour Fodzo Dada

La semaine dernière, lors de son match contre Gravelines (30 points à 11/14), Marc-Owen Fodzo Dada (1,90 m) était encore mineur. Alors qu’il a soufflé sa 18e bougie lundi dernier, quel meilleur moyen d’entrer dans sa majorité que de s’offrir la plus grosse performance statistique de la saison en Espoirs, devant les 39 d’évaluation d’Andréa Samat ? Ainsi, lors de la démonstration nancéienne face à Limoges (83-47), le natif du Blanc-Mesnil a cumulé 28 points à 12/18, 7 rebonds, 8 passes décisives, 1 contre, 5 interceptions et 0 balle perdue pour 43 d’évaluation en 35 minutes. D’une efficacité incroyable, il a donc cumulé 58 points à 72% sur ses deux dernières sorties.

𝐋𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐚̀ 𝐥’𝐞́𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 🤯 Marc-Owen Fodzo Dada est sur une autre planète et réalise le meilleur match de la saison en Espoirs ELITE 🔥 📸 @Flavinino pic.twitter.com/Cg49suZ1Tc — GOATOGUY (@goatoguy) November 16, 2024

Le coup de gueule :

Régis Boissié s’emporte contre l’individualisme de ses joueurs

Petite surprise à la Meilleraie : Cholet Basket a été battu par Le Portel (78-79). À +5 à deux minutes de la fin, l’Académie Gautier s’est délitée dans le money-time, empilant les choix individualistes, à l’image de la paire Aaron Towo-Nansi – Robin Pluvy, qui ont cumulé à deux un piteux 6/23 aux shoots.« C’est une défaite logique », a clamé le coach choletais Régis Boissié dans les colonnes d’Ouest France. « Nous jouons pour exister individuellement, alors que l’équipe d’en face est cohérente et joue ensemble !Je ne sais pas si nous apprendrons de cette défaite, pour ça il faudrait arrêter de jouer pour soi ! »

🏀 Grosse colère de Régis Boissié, les

coach des #Espoirs de @CB_officiel n’a pas apprécié l’attitude des joueurs, battus d’un point par @ESSMbasket ⬇️https://t.co/pJLZlo122S — Julien Hippocrate (@JulienHip) November 16, 2024

L’inquiétude :

Yohann Sissoko blessé

Alors que les pros de l’ASVEL ont régulièrement fait appel à lui ces dernières semaines (trois apparitions), pas plus tard que mardi à l’Olympiakos pour sa grande première en EuroLeague (6 minutes), Yohann Sissoko ne pourra pas dépanner en Betclic ÉLITE ce dimanche. Pour cause, le Francilien s’est blessé vendredi à Gravelines. Il passera des examens lundi afin d’être fixé sur son sort.