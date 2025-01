Roanne – Orléans lance les phases finales d’une Leaders Cup Pro B sans grand intérêt

Ce mardi soir dans le cadre de la Leaders Cup Pro B a lieu une rencontre de haut-vol entre deux des meilleures équipes de la saison de Pro B jusqu’ici. Roanne (troisième) reçoit Orléans (deuxième) pour le match aller des demi-finales. Une rencontre qui aura lieu à la Halle André-Vacheresse de Roanne et débutera à 20h.

Très peu inquiétés depuis le début de saison en Pro B, les deux équipes se sont toutes les deux inclinées le week-end dernier pour le début de la phase retour de la saison régulière. La Chorale s’est lourdement inclinée (89-68) sur le terrain de Vichy-Clermont. Avec un effectif diminué, Roanne a pris l’eau de tous les côtés. Le coach Thomas Andrieux attend un autre visage de la part de ses joueurs.

Quant aux Orléanais, la défaite dans le money-time (83-81) contre Saint-Chamond-Andrézieux est une vraie déception pour les joueurs et le coaching staff. Avec 15 lancers francs manqués et 46 points encaissés en première période. Timothe Crusol (1,93 m, 23 ans), combo-guard de l’équipe de l’OLB, n’a « pas trop reconnu (son équipe) en première mi-temps. »

Une des deux équipes renouera donc avec le succès dès ce mardi soir.

Plusieurs joueurs manquent à l’appel pour ce choc. La Chorale devra faire sans Shawn Tanner (1,94 m, 23 ans) et Antoine Diot (1,93 m, 36 ans), blessés. On peut ajouter l’incertitude autour de la présence sur le terrain de l’ailier Maxime Roos (2,02 m, 29 ans), pour cause de maladie. Du côté du Loiret, Lamine Kébé arrive avec un effectif de 12 joueurs. L’ailier shooteur Lorenzo Thirouard-Samson (1,97m, 23 ans), souffrant d’une angine, est pour le moment incertain. Par précaution, l’OLB a pris les devants en faisant venir l’espoir Anthony Wassom (1,99 m, 20 ans), offrant une nouvelle rotation sur le poste 5.

Avec la réforme de la Leaders Cup, une victoire en finale n’assure pas de qualification en playoffs. Financièrement parlant, l’événement risque de coûter plus qu’il ne rapportera, même en cas de victoire, indique Le Progrès. Pourtant, les deux équipes voudront l’emporter sans prendre de risque inconsidérée. Car, pour le coach de Roanne Thomas Andrieux, la priorité reste le championnat : « Le match prioritaire de la semaine, c’est Antibes », affirme-t-il dans Le Progrès. Son président Emmanuel Brochot partage ce point de vue et va même au delà :

« On ne jouera pas une qualification au détriment du championnat, car cette compétition ne rapporte rien, sportivement et financièrement. N’empêche que nous sommes tous des compétiteurs. En caricaturant, si l’on gagne de +30, on ira à Orléans pour se qualifier, si on perd de 30 points, on ne prendra pas de risque. »