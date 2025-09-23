Roanne prend de l’avance au classement face à Rouen

Déjà vainqueure de son match d’ouverture de la saison 2025-2026 d’ELITE 2 vendredi 19 septembre face à Aix-Maurienne, la Chorale de Roanne a fait la passe de deux face à Rouen à domicile cinq jours plus tard (76-65), dans un match avancé de la 3e journée.

𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐚𝐥𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞 ! 2/2 à domicile pour débuter la saison après la victoire ce mardi soir contre Rouen (76-65) ✌️ 👉 La Chorale enchaîne désormais 3 rencontres à l'extérieur, avec un déplacement à Gries dès vendredi 20h30 🚌#ChoraleNation #Elite2 pic.twitter.com/knjkv0wAjU — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) September 23, 2025

Si l’entame de la rencontre s’est avérée serrée (19-17, 10’), les Rouennais ont pris un éclat choralien avant la pause, alors qu’ils s’inquiétaient pour leur leader offensif Tray Croft, mal retombé sur la cheville. L’Américain a finalement pu tenir sa place et son rôle, pour même terminer co-meilleur marqueur de la rencontre avec 15 points.

Une défense roannaise de fer, une attaque solide

Mais les Roannais ont fait parler leur force collective pour s’imposer avec caractère en attaque comme en défense. Après avoir tenu Aix-Maurienne à 73 points cinq jours plus tôt, la Chorale n’a concédé que 65 unités aux Rouennais, qui n’ont jamais pu refaire leur retard de neuf points à la mi-temps à cause d’une inefficacité chronique aux tirs.

Les locaux ont, eux, fait le plein avec un Florian Leopold présent des deux côtés du terrain, et finissant en double-double sur un dixième rebond en fin de match. Offensivement, Anthony Durham (15 points) a été difficilement tenable, tout comme Maxime Roos derrière les 6,75 mètres. L’ailier termine la rencontre avec 12 points, avec un très honnête 4/6 à 3-points.

Roanne réalise ainsi un 2/2 à Vacheresse avant d’enchaîner trois déplacements de suite – la salle étant occupée par un tournoi de tennis – à commencer par un match à Gries vendredi 25 septembre à 20h30. De son côté, le RMB concède sa première défaite de la saison avant de disputer un derby normand à Caen, qui doit également se relancer après une défaite en ouverture du championnat