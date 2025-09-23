Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Roanne prend de l’avance au classement face à Rouen

ELITE 2 - Forte de son succès contre Aix-Maurienne, la Chorale de Roanne a enchaîné une deuxième victoire en autant de rencontres de championnat face à Rouen (76-65), en match avancé de la 3e journée. Les hommes de Thomas Andrieux ont fait le plein de confiance avant une séquence de trois déplacements consécutifs.
|
00h00
Résumé
Écouter
Roanne prend de l’avance au classement face à Rouen

Florian Léopold et les Roannais ont disposé de Rouen à domicile avant une séquence de trois déplacements.

Crédit photo : Chorale de Roanne

Déjà vainqueure de son match d’ouverture de la saison 2025-2026 d’ELITE 2 vendredi 19 septembre face à Aix-Maurienne, la Chorale de Roanne a fait la passe de deux face à Rouen à domicile cinq jours plus tard (76-65), dans un match avancé de la 3e journée.

Si l’entame de la rencontre s’est avérée serrée (19-17, 10’), les Rouennais ont pris un éclat choralien avant la pause, alors qu’ils s’inquiétaient pour leur leader offensif Tray Croft, mal retombé sur la cheville. L’Américain a finalement pu tenir sa place et son rôle, pour même terminer co-meilleur marqueur de la rencontre avec 15 points.

Une défense roannaise de fer, une attaque solide

Mais les Roannais ont fait parler leur force collective pour s’imposer avec caractère en attaque comme en défense. Après avoir tenu Aix-Maurienne à 73 points cinq jours plus tôt, la Chorale n’a concédé que 65 unités aux Rouennais, qui n’ont jamais pu refaire leur retard de neuf points à la mi-temps à cause d’une inefficacité chronique aux tirs.

Les locaux ont, eux, fait le plein avec un Florian Leopold présent des deux côtés du terrain, et finissant en double-double sur un dixième rebond en fin de match. Offensivement, Anthony Durham (15 points) a été difficilement tenable, tout comme Maxime Roos derrière les 6,75 mètres. L’ailier termine la rencontre avec 12 points, avec un très honnête 4/6 à 3-points.

Roanne réalise ainsi un 2/2 à Vacheresse avant d’enchaîner trois déplacements de suite – la salle étant occupée par un tournoi de tennis – à commencer par un match à Gries vendredi 25 septembre à 20h30. De son côté, le RMB concède sa première défaite de la saison avant de disputer un derby normand à Caen, qui doit également se relancer après une défaite en ouverture du championnat

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Rouen
Rouen
Suivre
Roanne
Roanne
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
elmagnifico42
Ça défend dur cette année avec des envolées offensives, on verra sur la route le comportement de cette équipe , l'an dernier c'était le gros point noir.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
ELITE 2
00h00Roanne prend de l’avance au classement face à Rouen
De nombreux joueurs, comme Illan Piétrus, sont désormais très sollicités en NCAA
Betclic Élite
00h00Illan Piétrus et Strasbourg se séparent
Coupe de France Féminine
00h00Le tirage au sort du 2e tour de la Coupe de France féminine effectué, avec deux chocs 100% Boulangère Wonderligue au programme !
Betclic ELITE
00h00ITW – Jonathan Jeanne, de retour au Mans dix ans après : « Je suis un homme nouveau »
Nick Calathes
EuroLeague
00h00Nick Calathes absent du Top 25 des meilleurs joueurs de l’histoire de l’EuroLeague : « Impossible que je ne sois pas dans cette liste »
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
Evan Fournier champion de Grèce (1)
EuroLeague
00h00Evan Fournier valide la possible arrivée de Frank Ntilikina à l’Olympiakos
Dominique Malonga est montée en puissance au cours de saison rookie en WNBA, avec Seattle
WNBA
00h00Dominique Malonga revient sur son « incroyable » première saison WNBA avec Seattle
Adama Bal n'a tourné qu'à 3,4 points de moyenne avec la SIG Strasbourg en préparation
Betclic ELITE
00h00Adama Bal victime de l’arrivée d’Abdoulaye Ndoye à Strasbourg ?
Boris Dallo en janvier 2024 avec l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Boris Dallo avec Saint-Quentin pour le début de saison ?
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
NBA
00h00LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
1 / 0