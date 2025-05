« À 14 ans, on me dit que je dois arrêter définitivement le sport » : Romane Bernies pourtant en route pour une neuvième saison à Lattes-Montpellier

En plus de Valery Demory qui sera toujours sur le banc à la rentrée, Lattes-Montpellier pourra compter sur une joueuse majeure au sein de son effectif la saison prochaine. Le club héraultais vient d’annoncer que Romane Bernies (1,70 m, 31 ans) serait toujours une Gazelle en 2025-2026.

PROFIL JOUEUR Romane BERNIES Poste(s): Meneur Taille: 170 cm Âge: 31 ans (27/06/1993) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 10,9 #29 REB 1,8 #108 PD 4,5 #7

Médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024, la meneuse de jeu reste fidèle à un club qu’elle connaît bien. Sous les couleurs du BLMA, elle vivra sa neuvième saison. Joueuse clé du dispositif de Valery Demory cette saison, elle tournait à 10,9 points et 4,5 passes décisives de moyenne.

📝 Annonce Effectif – Saison 25/26. Romy est chez elle ici, et elle y reste ! 💙#BLMA | 📸 Philippe Sheraf & Marie Marcel pic.twitter.com/tsxRYYiXXz — BLMA (@BasketLMA) May 13, 2025

Un corset pendant quatre ans jour et nuit

Pas mal pour une joueuse qui a révélé récemment, dans les colonnes de La Dépêche du Midi, qu’elle aurait dû arrêter le sport à 14 ans. Prise au centre de formation de Bourges en 2008, elle s’était évanouie lorsqu’un docteur lui a dit qu’elle devait renoncer au basket. « Dans son bureau, le chirurgien bordelais me parle d’une double scoliose de plus de 40 %. Juste au moment où j’attaque ma carrière professionnelle, il me dit que je dois arrêter définitivement le sport et me faire opérer. »

Mais elle a réussi à éviter l’intervention chirurgicale en devant porter un corset jour et nuit pendant quatre ans… « C’était vraiment dur. J’avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête car si ça ne marchait pas, je devais passer sur le billard. Il y a eu bon nombre de fois où je me réveillais le matin sans (puisqu’elle l’enlevait instinctivement), et là, c’était un peu des crises de panique. J’avais peur que mon rêve s’envole ».

Limouzin, Rabot et Angloma aussi

Romane Bernies ne sera pas la seule à rester dans l’Hérault puisque Hortense Limouzin, Garance Rabot et Nell Angloma feront toujours partie de l’aventure.

En revanche, selon Le Midi Libre, l’assistant Ahmed Mbombo Njoya devrait partir à Tarbes. Il est remplacé par Gurvan Morvan, l’ex-adjoint de l’ASVEL, qui coachait en Suisse depuis deux ans.