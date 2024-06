Romuald Morency, une recrue de plus à Blois

L’ADA Blois est en passe d’annoncer la signature d’un huitième joueur pour la saison 2024-2025 : Romuald Morency (2,02 m, 28 ans). Après une saison partagée entre Strasbourg et Orléans, le poste 4/3 devrait rester en Pro B et assurer le court déménagement entre Orléans et Blois.

Poste 4/3 très polyvalent, Romuald Morency est un joueur et un coéquipier très apprécié. Le petit-frère de Jean-Frédéric Morency a tourné à 8,3 points à 50,% de réussite aux tirs (dont 37,5% à 3-points), 5 rebonds et 1,5 passe décisive en 26 minutes sur ses 21 matches en Pro B avec l’OLB.

Romuald Morency devrait rejoindre un effectif déjà bien garni avec désormais huit joueurs sous contrat, tous JFL : Talis Soulhac, Timothé Vergiat, Maxime Sconard, Fabien Damase, Thomas Hieu-Courtois, Jacques Alingue et Halvine Dzellat-Diakeno.