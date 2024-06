Rouen fait venir le shooteur israélien Ofek Malka

Après avoir trouvé leur arrière en Israël en 2023, Michael Brisker, Rouen et Sylvain Delorme ont reproduit le même schéma un an plus tard : le RMB a trouvé un accord avec Ofek Malka (1,80 m, 24 ans).

#ProB Michaël Brisker a sans doute donné des idées à Sylvain Delorme de piocher en Israël. Omek Falka, arrière de Ralmat Hasharon (D2), devrait prochainement s’engager avec le RMB. Il tournait à 16,6 points en 34 minutes et une moyenne de 3 tirs à 3-pts inscrits par match (37%). — Alexandre Sanson (@aem_sanson) June 20, 2024

Si Rouen fait venir un petit arrière israélien, c’est pour une bonne raison : faire ce qu’il sait faire de mieux, à savoir dégainer à 3-points. Ce dingo du tir prenait 8,4 tentatives derrière l’arc par match en 2023-2024 avec son club de deuxième division israélienne, Ramat Hasharon. De quoi le faire monter à 16,6 points à 37% de réussite à 3-points de moyenne, en plus de 3 rebonds et 2,4 passes décisives en 34 minutes. A Rouen, celui qui a écumé les sélections jeunes d’Israël va vivre sa première expérience professionnelle à l’étranger.