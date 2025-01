Rudy Gobert a failli être touché par un objet en plein match

À quelques centimètres près, Rudy Gobert aurait pu vivre une toute autre soirée ce mardi 28 janvier. Dominant dans la victoire des Minnesota Timberwolves contre les Atlanta Hawks (100-92), le Français aurait pu voir sa rencontre s’interrompre plus rapidement que prévu en raison… d’un objet tombé sur le parquet en plein match.

À la fin du premier quart-temps, alors que les joueurs regagnaient leur banc, une pièce du jumbotron (grand écran au centre du plafond) du Target Center, est tombé sur le parquet à proximité de Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) et du joueur des Hawks Mouhamed Gueye. Il s’agissait d’un cornet d’alarme. Heureusement, cela n’a touché personne.

Piece of the Jumbotron falls, almost hits Rudy Gobert pic.twitter.com/qL2KhZ7gwE

— Timberwolves Clips (@WolvesClips) January 28, 2025