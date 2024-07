Rudy Gobert : « Ça fait du bien de se prendre une petite claque »

Sans Victor Wembanyama, absent en raison d’un syndrome viral, l’équipe de France s’est inclinée face à l’Allemagne (65-70) à Montpellier pour son troisième match de préparation aux Jeux olympiques de Paris 2024. Si les Bleus ont dans un premier temps mené grâce à leur défense, ils ont ensuite galéré offensivement, permettant aux partenaires des frères Wagner de l’emporter.

« Ils ont été plus physiques que nous »

Après la rencontre, le pivot tricolore Rudy Gobert s’est exprimé sur les raisons de cette première défaite en match préparatoire aux JO. Il évoque également le début de cette préparation olympique, avec les axes de progression pour son équipe.

Qu’est-ce qui n’a pas été dans le jeu français face à l’Allemagne ce lundi 7 juillet ?

On a eu du mal à trouver ce qu’on voulait. Sur notre aspect défensif, ils ont mis beaucoup de points sur jeu rapide, on a aussi pris pas mal de fautes.

Vincent Collet disait avant la rencontre que vous avez une plus grande marche de progression en attaque qu’en défense. Ce match le confirme non ?

Clairement. Notre attaque a aussi impacté notre défense ce soir. Nos balles perdues leur ont permis de reprendre confiance et de revenir dans ce match. Ils ont été plus physiques que nous. Ils ont été chercher leur victoire.

Physiquement, comment vous sentez-vous après ces trois premiers matchs de préparation ?

Forcément, la fraîcheur physique joue. Mais ils ont fait le même match que nous il y a deux jours, le même voyage que nous. Il faut maintenant qu’on se concentre sur notre récupération, tout en continuant à travailler pour arriver là où on veut en tant qu’équipe.

Vous avez effectué la préparation avec Victor (Wembanyama). Il n’était pas là sur cette 3e rencontre contre l’Allemagne. Est-ce que cela change aussi au niveau des réglages dans l’équipe quand il n’est pas là ?

On a une équipe différente sans lui mais notre identité doit être la même. On a plutôt bien défendu mais notre attaque et l’intensité des Allemands nous a repoussées.

L’an passé, durant la préparation à la Coupe du Monde, vous n’aviez pas connu d’accrocs en préparation. Est-ce que ce n’est pas finalement une bonne chose que cela arrive aujourd’hui ?

Ça fait toujours du bien de se prendre une petite claque. Bizarrement, toutes les compétitions où l’on a fini invaincu, cela ne s’est pas très bien passé derrière, et vice-versa. On ne veut pas perdre, on veut construire de bonnes habitudes mais le score on s’en fout. Ce qui compte, c’est notre attitude, comment l’on réagit à ce que l’équipe adverse nous propose.

Propos recueillis à Montpellier par Gabriel Pantel-Jouve