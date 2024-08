Rudy Gobert et les Minnesota Timberwolves ouvriront le bal de la saison NBA

Comme il est de tradition, la saison NBA débute avec deux matchs, un à l’Est et à l’Ouest. Pour cet opening night de l’exercice 2024-2025, on devrait avoir droit à un Boston Celtics – New York Knicks et un Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves selon le média américain The Athletic.

Ce lancement de la saison est prévu le mardi 22 octobre. Ainsi, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) et sa franchise de Minneapolis retrouvera quelques uns de ses bourreaux en finale du tournoi olympique, à savoir Lebron James et Anthony Davis, tout comme son coéquipier Anthony Edwards. Un autre français pourrait également être de la fête pour cette ouverture de la saison NBA : Armel Traoré (2,05 m, 21 ans), signataire d’un contrat « two-way » avec la franchise de la cité des Anges et auteur d’une bonne Summer League.

À l’Est aussi, un Français pourrait être présent sur le banc, puisque Pacôme Dadiet a été drafté par les New York Knicks au premier tour de la Draft NBA 2024.

Le reste du calendrier de la saison 2024-2025 devrait être connu dans les prochains jours.