Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent une deuxième défaite, face à La Nouvelle-Orléans

La série de victoires des Minnesota Timberwolves semble bien loin. Après avoir enchaîné huit succès, ils viennent de subir une deuxième défaite consécutive, cette fois face aux Pelicans de La Nouvelle Orléans (119-115). Un revers d’autant plus décevant qu’il intervient à domicile, contre une équipe privée de plusieurs cadres, dont Trey Murphy III. Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) a signé une ligne de statistiques correcte avec 10 points à 3/4 aux tirs, 9 rebonds et 1 passe décisive en 31 minutes, mais cela n’a pas suffi.

Tout avait pourtant bien commencé pour les Wolves, qui menaient de 11 points en début de deuxième quart-temps (43-32). Mais une série de 14-0 des Pelicans a totalement renversé la dynamique du match. Dès lors, les deux équipes se sont échangé l’avantage sans qu’aucune ne parvienne à prendre un réel ascendant.

Dans une fin de match tendue, les Timberwolves ont eu l’occasion de repasser devant, mais un rebond offensif crucial capté par les Pelicans dans la dernière minute a permis à Zion Williamson d’inscrire un panier décisif à 13 secondes du buzzer. La star de La Nouvelle-Orléans termine avec 29 points, tandis que CJ McCollum en ajoute 18.

Alors qu’il avait disputé huit minutes dans le dernier quart-temps, Rudy Gobert a été laissé sur le banc dans les ultimes minutes du match par son coach Chris Finch. Une décision qui n’a pas été du goût du pivot français, même s’il l’a acceptée avec professionnalisme : « C’est pour ça que je joue au basket, je suis un compétiteur. Ce n’est pas ma décision, mais ce n’est jamais facile de regarder depuis le banc. Je respecte le choix du coach. Si on m’appelle, je serai prêt. » Malgré son absence en fin de match, il a pointé du doigt le manque de fluidité en attaque et les problèmes de rebond défensif de son équipe.

