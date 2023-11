Rudy Gobert règne sur le choc de l’Ouest, Ousmane Dieng s’enlise

NBA - Auteur d'un début de saison phénoménal, Rudy Gobert a confirmé sa renaissance avec une prestation aboutie face à Oklahoma City.

De retour à son meilleur niveau cette saison, Rudy Gobert a encore prouvé qu’il briguait très sérieusement un quatrième trophée de meilleur défenseur de l’année, ce qui égalerait le record de Dikembe Mutombo et Ben Wallace. Lors du choc de la conférence Ouest, entre les deux premiers, l’intérieur picard a marché sur la raquette d’Oklahoma City en cumulant 17 points à 6/10, 16 rebonds, 4 contres et 1 interception en 36 minutes. Dans son sillage, malgré la blessure d’Anthony Edwards, les Wolves l’ont emporté 106-103 pour se placer seuls en tête.

Dans le quatrième quart-temps, Rudy Gobert a notamment connu plusieurs séquences où il a écœuré la star montante, Chet Holmgren, dissuadant la pépite du Thunder de tout accès au cercle. « J’adore ça ! J’étais heureux sur ces possessions », a-t-il ensuite réagi. « J’adore quand je vois qu’un joueur m’attaque plusieurs fois d’affilée sans y arriver. Il faut donner du mérite à Chet : il a été agressif et m’a poussé à bouger plus rapidement pour le contenir, ce que j’ai fait. »

Rudy Gobert is unreal pic.twitter.com/kHNvnjpG65 — AlexHoops (@AlexHoops_) November 29, 2023

En face, pendant qu’Olivier Sarr n’est pas sorti du banc, Ousmane Dieng a malheureusement confirmé le déclassement qu’il subissait à OKC. Envoyé en G-League le temps de trois matchs la saison dernière, le sophomore n’a disputé que 2 minutes, pour 1 rebond. Bien utilisé en octobre (16 minutes de moyenne), il a quasiment disparu de la circulation en novembre avec 8 apparitions à 8 minutes de moyenne.

Enfin, comme on pouvait s’y attendre, le New York – Charlotte n’a pas fait la joie des Français. Si les Knicks se sont largement imposés (115-91), Evan Fournier a essuyé un nouveau DNP tandis que son coéquipier vice-champion d’Europe 2022, Théo Maledon, n’a eu le droit qu’à 5 petites minutes de jeu. Pour deux tirs ratés et 2 passes décisives.