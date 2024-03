Rudy Gobert reprend sa marche en avant, le naufrage de Nicolas Batum et des Sixers

Quatre jours après sa sortie controversée contre les Cavaliers, qui lui a valu 100 000 dollars d’amende, Rudy Gobert retrouvait les terrains à Los Angeles. Et cette fois, le Saint-Quentinois n’a pas fait de vagues, contribuant à la large victoire des Wolves face aux Clippers (118-100) avec 8 points à 4/7, 11 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres en 33 minutes. En face, Moussa Diabaté n’était pas sur la feuille de match.

Moins de réussite collective pour Bilal Coulibaly avec les Wizards… Après une folle série de deux succès de rang, sa plus grande de la saison à égalité, Washington est retombé dans ses travers, s’inclinant 97-109 face à Memphis à domicile. Avec 11 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 32 minutes, le rookie français a été actif, mais maladroit (3/12).

Au Garden dimanche soir, le premier match avait déjà donné lieu à une purge : 79-73 pour les Knicks. Même endroit, mêmes équipes 48 heures plus tard, et les Sixers ont été tout aussi mauvais : défaite 79-106 avec un Nicolas Batum toujours aussi emprunté (0 point à 0/4, 2 rebonds et 1 interception en 21 minutes). En 52 minutes sur le parquet new-yorkais, l’ailier normand sera resté muet avec un triste 0/6 aux tirs…