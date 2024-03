OKC fait le trou sur Minnesota, Coulibaly et les Wizards enchaînent

OKC (45 victoires et 19 défaites) compte désormais deux défaites de moins que les Minnesota Timberwolves (44 victoires et 21 défaites) en tête de la conférence Ouest. Ce dimanche 10 mars, le Thunder d’Oklahoma City s’est largement imposé contre Memphis (124-93). Ousmane Dieng en a profité pour jouer son premier match NBA depuis mi-février. Il a disputé tout le dernier quart-temps mais a très peu touché le ballon (0/2 aux tirs, 2 passes décisives en 12 minutes) et a perdu des duels en défense. Olivier Sarr n’était pas sur la feuille de match.

A Los Angeles, Minnesota a signé sa deuxième défaite de suite. Après son revers à Cleveland, avec le geste controversé de Rudy Gobert, les Timberwolves ont perdu chez les Lakers 120 à 109. Leur pivot français n’est pas entré en jeu, non pas parce qu’il était suspendu mais parce qu’il était blessé aux ischio-jambiers. A Los Angeles toujours, Moussa Diabaté n’est pas sorti du banc lors de la défaite des Clippers contre Milwaukee (117-124).

Batum déjà de retour

A l’Est, Washington D.C. s’est imposé pour la deuxième fois de suite après une série record de 16 défaites consécutives. C’est à Miami que les joueurs de la capitale fédérale l’ont emporté, 110 à 108. Toujours dans le cinq majeur, Bilal Coulibaly a terminé avec le meilleur +/- des siens (+17). Il a aussi cumulé 11 points à 4/8 dont 3/5 à 3-points, 4 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions, 2 contres et 1 balle perdue en 36 minutes.

Monday French Touch

Feat. Bilal Coulibaly 🇫🇷🪩 11 POINTS

4 REBONDS

1 PASSES

2 INTERCEPTIONS

2 CONTRES

3x 3PM

Wizards WIN pic.twitter.com/rnHsiwmKTP — NBA France (@NBAFRANCE) March 11, 2024

Le Heat (35 victoires et 29 défaites) reste ainsi derrière Philadelphie (36 victoires et 28 défaites) à l’Est. Dans un duel très défensif, les Sixers se sont imposés sur le score de 79 à 73 à New York (37 victoires et 27 défaites). De retour de blessure, Nicolas Batum a apporté 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 31 minutes en qualité de sixième homme.