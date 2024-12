Rudy Gobert s’approche du triple-double et Minnesota confirme sa remontée

Les Minnesota Timberwolves ont surclassé les Los Angeles Clippers (108-80) mercredi soir, portés par un Rudy Gobert omniprésent. Le pivot français s’est approché du triple-double dans une rencontre dominée de bout en bout par son équipe.

Déjà très bon lors du large succès face aux Lakers, Rudy Gobert a une nouvelle fois été au cœur du jeu des Timberwolves lors de leur large victoire contre les Clippers. En seulement 29 minutes de jeu, le Français s’est approché de son premier triple-double, accumulant 8 points à 3/4 aux tirs et 2/2 aux lancers francs, 9 rebonds, 7 passes décisives et 5 interceptions. Ce dernier chiffre égale d’ailleurs son record en carrière dans cette catégorie.

