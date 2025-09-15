Recherche
NM1

Sai Witt et le Pays Salonais Basket 13 se séparent déjà, direction… la Slovaquie !

Recrue majeur du Pays Salonais Basket 13, Sai Witt fait faux-bond au club provençal. D'un commun accord, les deux parties se séparent. Le joueur ayant préféré partir jouer... en Slovaquie.
|
00h00
Résumé
Écouter
Sai Witt est bien arrivé en Slovaquie, sous ses nouvelles couleurs.

Crédit photo : BK Iskra Svit

C’est à croire que l’air de Svit, niché dans la région de Presov, est plus agréable que celui de Salon-de-Provence et son climat méditerranéen… Attendu comme un renfort majeur chez le Pays Salonais Basket 13, promu en Nationale 1, Sai Witt (2,03 m, 24 ans) a décidé de quitter la Provence d’un commun accord avec le club, pour rallier la Slovaquie. Le pivot américain, qui sortait tout juste de son cursus universitaire avec Austin Peay State (13,4 points et 6 rebonds), n’était pas inscrit sur la feuille de match pour la rencontre contre Antibes, ce week-end, dans le cadre des 64e de finale de la Coupe de France. Et on comprend mieux pourquoi à présent. Nul doute que le Pays Salonais Basket 13 va s’atteler à trouver un remplaçant qui lui, restera fidèle au club pour la saison.

Image Alexandre Sanson
Alexandre Sanson
Alexandre Sanson observe le basket avec curiosité et enthousiasme. Sur BeBasket, il aime raconter le jeu sous tous ses angles, entre actu chaude, coups de cœur et découvertes au fil des saisons.
NM1
NM1
Suivre
Slovaquie
Slovaquie
Suivre
Sai Witt
Sai Witt
Suivre
