Sai Witt et le Pays Salonais Basket 13 se séparent déjà, direction… la Slovaquie !

C’est à croire que l’air de Svit, niché dans la région de Presov, est plus agréable que celui de Salon-de-Provence et son climat méditerranéen… Attendu comme un renfort majeur chez le Pays Salonais Basket 13, promu en Nationale 1, Sai Witt (2,03 m, 24 ans) a décidé de quitter la Provence d’un commun accord avec le club, pour rallier la Slovaquie. Le pivot américain, qui sortait tout juste de son cursus universitaire avec Austin Peay State (13,4 points et 6 rebonds), n’était pas inscrit sur la feuille de match pour la rencontre contre Antibes, ce week-end, dans le cadre des 64e de finale de la Coupe de France. Et on comprend mieux pourquoi à présent. Nul doute que le Pays Salonais Basket 13 va s’atteler à trouver un remplaçant qui lui, restera fidèle au club pour la saison.