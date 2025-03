Salaün de retour avec les Hornets, mais Charlotte perd

De retour en NBA après un passage en G-League, Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) a profité de la large rotation opérée par Charlotte pour s’illustrer ce dimanche face au Miami Heat. Le jeune ailier français a livré une prestation propre, dans un match où les Hornets ont rapidement perdu le fil après un bon départ.

25 minutes sur le parquet, 7 points à 3/4 aux tirs, 5 rebonds et une impression de sérénité : Tidjane Salaün a rendu une copie très correcte au Kaseya Center de Miami. Limité à un match en G-League sur les 10 derniers jours, le Français a profité d’un contexte favorable – entre blessés et élimination officielle des Hornets de la course aux playoffs – pour grappiller du temps de jeu. S’il n’a pas forcé, il a surtout montré qu’il pouvait jouer juste.

Son compatriote Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) n’a eu besoin que de 5 minutes pour briller. Le natif de Paris, également présent dans la rotation élargie, a signé 6 points à 3/3 et 2 rebonds, une performance ultra-rentable dans un temps réduit.

"He impacts the game so positively with his energy, his versatility defensively… and offensively, all the offensive rebounds, and I think that his offensive game continues to grow."

