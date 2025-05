Salaün et Leite écrivent l’histoire des Valkyries, Akoa-Makani titulaire et vainqueure avec Phoenix

Dans une soirée à trois matchs, celui entre les Golden State Valkyries et les Washington Mystics est sans doute le plus impactant. Au cœur d’un Chase Center encore à guichets fermés, les joueuses de Natalie Nakase ont décroché la première victoire de l’histoire de la nouvelle franchise en WNBA. Une victoire étriquée 76-74 face à des joueuses de la capitale portées par les 30 points de Brittney Sykes, trop seule. Le match s’est finalement joué dans son dernier acte : Veronica Burton inscrit 14 points dans le dernier quart-temps et donne à la salle ses premières émotions positives en WNBA.

Les Françaises des Valkyries ont elles aussi assuré. Pour son premier match depuis son arrivée d’Italie, où elle a remporté le championnat et le titre de MVP de la finale, Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) était titulaire. En 28 minutes, la championne d’Italie a inscrit 10 points à 4/11 aux tirs et à 1/4 3-points, intercepté un ballon et capté 4 rebonds.

Carla Leite (1,75 m, 21 ans) s’est quant à elle illustrée en sortie de banc, en inscrivant elle aussi 10 points, à 2/7 au tir et 1/6 à 3-points, tout en y ajoutant 3 passes décisives et 2 rebonds. L’adresse n’est pas encore trouvée mais son influence reste relativement bonne et sa présence positive. Elle termine la rencontre avec un +/- de +18. Avec un bilan à l’équilibre et toutes leurs forces en présence, les Valkyries tenteront maintenant d’enchaîner une deuxième victoire, cela passera par un succès à Los Angeles, chez les Sparks.

Des Sparks qui se sont justement inclinées ce mercredi sur le parquet du Mercury, 89-86. Malgré un creux avant et après la mi-temps pour Phoenix, le duo superstar Alyssa Thomas – Satou Sabally a tenu la dragée haute aux Sparks d’une Kelsey Plum (25 points) partie sur un début de saison canon. Thomas compile 19 points, 5 rebonds, 7 passes décisives, 1 interception et 2 contres ; quand sa coéquipière Sabally termine la rencontre avec 25 points, 5 rebonds, 3 passes et 3 interceptions.

Derrière le duo de choc, Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) a eu l’occasion de se montrer, en l’absence de la troisième tête d’affiche du Mercury Kahleah Copper. La Franco-Camerounaise a pris place dans le cinq majeur, et a fermement saisi l’opportunité qui lui était donnée pour se montrer. En 24 minutes sur le terrain, Akoa-Makani a inscrit 11 points à 4/8 au tir à 3/6 à 3-points, tout en ajoutant 2 rebonds défensifs et 3 passes décisives. Reste à voir si l’alerte au genou de Kahleah Copper se prolonge, auquel cas Akoa-Makani devrait voir sa place de titulaire maintenue sur le parquet du Storm de Gabby Williams et Dominique Malonga.

La quatrième Française impliquée dans les trois matchs n’a pas vécu la même soirée. Marième Badiane (1,90 m, 30 ans) n’a pas quitté le banc du Minnesota Lynx, tombeur à la maison des Dallas Wings de Paige Bueckers sur le score de 85-71. Cheryl Reeve a opté pour une rotation réduite à huit joueuses pour faire déjouer les Wings, qui terminent la rencontre à 40% au tir et 36% à 3-points. Paige Bueckers apprend toutefois à être décisive par la passe (10) quand l’adresse n’y est pas (12 points à 3/11 au tir), mais Minnesota – la franchise WNBA de sa ville natale – est bien trop fort.

La plaque tournante du Lynx est évidemment Napheesa Collier, meilleure joueuse de chacun des trois premiers matchs de sa saison. La DPOY en titre, candidate au titre de MVP, enregistre 28 points, 8 rebonds, 2 passes et 2 contres, à 8/13 aux tirs et 12/12 sur la ligne des lancers. Impossible à stopper, Collier n’a pas laissé une seule miette de temps de jeu à sa remplaçante naturelle, Marième Badiane. La Française pourrait avoir du temps de jeu au prochain match, une réception du Connecticut Sun de Rachid Meziane, dont l’issue ne devrait pas faire de pli.