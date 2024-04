Sandrine Gruda et Marine Johannès à l’arrêt à l’ASVEL, mais pourquoi ?

Dans son point médical publié avant le début du quart de finale de playoffs LFB contre Basket Landes, l’ASVEL Féminin a détaillé les nombreuses blessures touchant son effectif professionnel. Toutefois, le club rhodanien est resté vague concernant deux de ses joueuses stars, Sandrine Gruda et Marine Johannès. Elles « seront de nouveau absentes pour cette rencontre » s’est contenté d’écrire l’ASVEL, qui avait précédemment été plus explicite concernant leur absence.

« Si Sandrine Gruda et la pigiste médicale Alice Kunek s’étaient entraînées la semaine passée, seront-elles alignées dans les Landes où l’enjeu sera (très) limité », se demande Le Progrès dans son édition du jour, après avoir lancé son article du jeudi 18 avril, jour du match-aller, par l’accroche suivante : « sans communication du club sur d’éventuels retours,… ».

« Absente à l’aller, Sandrine Gruda s’est entrainée cette semaine et pourrait être de retour », écrit de son côté Sud-Ouest, ce lundi 22 avril. L’intérieure, qui n’a plus joué depuis la rencontre du 30 mars contre Landerneau, est touchée au niveau du genou et poursuit sa rééducation. En revanche, Marine Johannès, en protocole commotion cérébrale depuis le 3 mars, souffre toujours de maux de tête l’empêchant de faire plus que des séances de tir. Les éventuels conflits avec la direction au sujet des émoluments de la saison 2022-2023 liés à Smart Good Things, comme Gabby Williams a pu en connaître, sont balayés d’un revers de la main : c’est bien pour des raisons médicales que les deux internationales françaises sont à l’arrêt. Reste à savoir si elles seront prêtes pour le début de la préparation olympique fin mai.