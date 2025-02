Sans club depuis Limoges, Kenny Goins se retrouve chez le cancre du championnat de Nouvelle-Zélande

Remplaçant de Mathieu Wojciechowski la saison dernière à Limoges, où il est loin d’avoir laissé un souvenir impérissable (3,6 points à 49% et 2,8 rebonds en 22 matchs de Betclic ÉLITE), Kenny Goins (2,01 m, 28 ans) n’avait pas retrouvé preneur depuis la fin de son aventure au CSP.

Huit mois après, l’Américain est de retour dans le circuit. Loin du prestige limougeaud, il a opté pour une destination plus exotique avec les Manawutu Jets, bons derniers du championnat néo-zélandais la saison dernière (1v-19d).

« Kenny va nous apporter une tonne d’expérience et de polyvalence », se réjouit l’entraîneur Tony Webster. « Sa capacité d’écarter le jeu et de réaliser des grosses actions sous pression est exactement ce dont on a besoin pour rivaliser au plus haut niveau ! »