Sarr en difficulté pour sa première, Coulibaly record, Dieng et Gobert vainqueurs

Comme Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr ont joué leur premier match de la saison NBA 2024-2025 ce jeudi 24 octobre. Pour Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans), c’était sa première tout court en match officiel NBA. Et le rookie français, seul membre du Top 8 de la Draft NBA 2024 à être titularisé, n’a pas pu produire grand chose face à Boston, le champion en titre.

A first on both ends for the No. 2 pick…

Expect a lot more dunks and blocks from Alex Sarr 💯

BOS-WAS | NBA League Pass

📲 https://t.co/B13N9YxVoV pic.twitter.com/9ys9fnRwfV

— NBA (@NBA) October 24, 2024