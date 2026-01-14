Recherche
EuroLeague

Sarunas Jasikevicius prolonge trois ans avec le Fenerbahçe

Sarunas Jasikevicius poursuit son aventure avec Fenerbahçe. Arrivé à Istanbul en 2023, le technicien lituanien, auréolé de tous les titres possibles en 2025, a été récompensé par une prolongation de contrat de trois saisons.
Résumé
Sarunas Jasikevicius prolonge trois ans avec le Fenerbahçe

Sarunas Jasikevicius est désormais lié avec le Fenerbahçe jusqu’en 2029

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sarunas Jasikevicius est désormais solidement installé à la tête de Fenerbahçe. Deux ans après son arrivée en Turquie, le coach lituanien a officialisé sa prolongation pour trois saisons supplémentaires. Une décision logique au vu de l’impact immédiat et durable de l’ancien meneur sur le projet stambouliote, qu’il a mené au sommet du basket turc et européen.

D’un joueur emblématique à un coach de référence

Le quadruple vainqueur de l’Euroleague et MVP de l’Euro basket 2003 a mis un terme à sa carrière de joueur lors de la saison 2013-2014 sous les couleurs du Žalgiris Kaunas. Il y entame immédiatement sa reconversion, d’abord comme assistant coach, avant de devenir entraîneur principal du club lituanien entre 2016 et 2020.

Ses performances attirent ensuite le FC Barcelone Basket, qu’il dirige de 2020 à 2023, confirmant sa stature parmi les meilleurs entraîneurs européens.

Un règne sans partage depuis son arrivée à Istanbul

Arrivé au Fenerbahçe en 2023 pour succéder à Dimitris Itoudis, Jasikevicius a rapidement imposé sa patte. Depuis son installation en Turquie, le palmarès est impressionnant.

Champion de Turquie en 2024 et 2025, vainqueur de la Coupe de Turquie en 2024 et 2025, vainqueur de la Coupe du Président en 2025, il a surtout réalisé une saison 2025 historique avec une triple couronne européenne, conclue par un sacre en EuroLeague. Le titre derrière lequel il courait depuis tant d’années…

Sur le plan individuel, il a également été élu coach de l’année en championnat de Turquie et en EuroLeague. En résumé, l’année 2025 lui a offert toutes les distinctions et tous les trophées possibles.

Une prolongation logique pour sécuriser l’avenir

Cette domination a logiquement été récompensée par une prolongation de contrat de trois ans, dont les détails financiers n’ont pas été communiqués par le club. Un signal fort envoyé par Fenerbahçe, bien décidé à s’inscrire dans la continuité avec l’un des entraîneurs les plus respectés du continent.

Une dynamique toujours positive cette saison

La saison en cours confirme la solidité du projet. En BSL, Fenerbahçe occupe la première place du championnat avec 13 victoires pour 2 défaites, à égalité avec le Beşiktaş.

En EuroLeague, le club stambouliote pointe à la cinquième place avec un bilan de 13 succès pour 7 revers, toujours bien placé dans la course aux playoffs. Dans cette quête de continuité au plus haut niveau, le retour de Nando De Colo, en provenance de l’ASVEL, pourrait s’avérer précieux. L’arrière français, qui connaît parfaitement l’environnement du club, vient renforcer un effectif ambitieux, clairement tourné vers un nouveau sacre continental.

Un match important à venir

Fenerbahçe aura rapidement l’occasion de mesurer ses ambitions avec un rendez-vous majeur le 16 janvier en EuroLeague, face à Valence Basket, actuel troisième. Un choc de haut de tableau qui s’inscrit dans la continuité d’un projet désormais solidement ancré autour de Sarunas Jasikevicius.

