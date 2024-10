Deux jours après sa défaite à Barcelone, l’AS Monaco a réagi en s’imposant à domicile contre la Virtus Bologne (101-85) pour la quatrième journée de l’EuroLeague. Les joueurs de la Roca Team ont affiché un bien meilleur visage qu’en Catalogne. Et ce n’est pas seulement parce que Mike James a retrouvé son niveau de MVP (19 points à 7/13, 3 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions pour 29 d’évaluation). Non, toute l’équipe a poussé dans le même sens pour faire tomber la formation de Luca Banchi.

« C’est une très belle victoire, apprécie le coach Sasa Obradovic. L’équipe a joué à un haut niveau collectif, surtout en seconde période. Collectivement, on était en place, chacun a apporté sa pierre à l’édifice. Après Barcelone, On se devait de réagir surtout devant notre public. 6 joueurs au-dessus des 10 points ça montre notre force collective. Maintenant l’objectif est de récupérer et ressortir ce style de match dès dimanche face à Cholet. »

Car Monaco affronte une équipe invaincue qui arrive en principauté le couteau entre les dents. Entre-deux à 16h30 ce dimanche, à la salle Gaston Médecin.