Sasa Obradovic : « Qui peut croire que l’on gagnera la finale 3-0 ? Pas moi ! »

Matthew Strazel : « Rien n’est encore fait mais c’est un bon premier pas vers ce qu’on veut montrer. On a été agressifs dès le début, on ne leur a rien donné de facile. C’était une bonne première mi-temps défensive. On a su creuser un écart rapidement. Si on contrôle le match correctement, ils ne peuvent pas revenir. Il y a des choses qu’on a mal fait quand même, à nous de nous ajuster là-dessus. Le fait d’avoir dominé à l’intérieur était un peu une surprise du match. Les 31 points de Mike James ? Ils sortent un peu de nulle part. On ne savait pas trop comment il se sentait depuis son retour de blessure. Il a été discret à Bourg (8 points à 32%) mais il a refait du Mike James. Ça nous fait du bien car sans lui, cela aurait été un match différent. Maintenant, on veut prendre les deux rencontres à la maison. On a fait l’erreur d’en laisser un contre Bourg, on ne veut pas reproduire ça. »

Jaron Blossomgame : « Paris a un style unique de jeu. Alors oui, on n’a pas été concentrés pendant 40 minutes mais on l’a été pendant une majeure partie du match. Les mecs ont bien joué, ensemble. Jeudi, ce sera un match beaucoup plus difficile. L’avantage d’avoir une équipe de 14 joueurs, c’est que tout le monde peut faire de bonnes choses. Mam’ (Jaiteh) a été énorme pour nous, c’est top de l’avoir de retour en bonne santé. Petr (Cornelie) a fait du bon travail de dissuasion au poste 5, Donta (Hall) aussi. On a le sentiment d’avoir une meilleure raquette qu’eux et on l’a montré. »

Sasa Obradovic : « C’est important d’avoir gagné, c’était vraiment le principal. 1 point, 20 points, 30 points, on s’en fout de l’écart, tant qu’on gagne… Paris a joué un Match 5 dimanche soir et ils continuent de courir comme des fous, c’est vraiment impressionnant. On a appris des matchs précédents et on a bien démarré, en contrôlant leurs joueurs phares. Paris n’avait plus rien à perdre en seconde mi-temps et a accéléré. Comme souvent, quand on se satisfait du résultat, on se met à tenter des choses folles à la fin. Mais avec eux, le match peut nous échapper rapidement… On ne peut pas se relâcher une minute. Je suis satisfait de ne pas avoir fait trop jouer quelqu’un mais il va falloir être consistant sur plus de trois matchs. Qui peut croire que l’on va gagner 3-0 ? Pas moi. Je ne me prépare pas pour ça. Il faut être prêt pour une longue série, c’est juste une rencontre. »

À Monaco,