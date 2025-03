« Se bâtir un momentum pour les play-offs » – La victoire référence de Monaco chez l’Olympiakos

Depuis le début de l’année 2025, l’AS Monaco est plutôt sur une belle lancée. Invaincue jusqu’au 23 mars dernier en Betclic ELITE, elle reste également sur trois victoires de rang en EuroLeague (Fenerbahçe, Kaunas et Olympiakos), ce qui permet à la Roca Team d’être en position de force pour sécuriser le top 4 européen avec encore deux matchs à jouer.

Mais l’ASM a également connu régulièrement quelques petits accrocs : une désillusion en finale de Leaders Cup contre Le Mans, une nouvelle contre le même adversaire en Coupe de France, ainsi que des défaites évitables en EuroLeague (débâcle contre le Partizan en février, revers contre le Maccabi Tel-Aviv en mars).

Une victoire « significative » chez l’Olympiakos

Alors, l’AS Monaco espère grandement pouvoir construire sur son probant succès au Pirée, face au leader de la saison régulière d’EuroLeague.

« Venir ici, dans cette atmosphère, ce stade, et jouer à ce niveau, pendant 40 minutes pleines, c’est quelque chose de significatif », soulignait Jaron Blossomgame, dans des propos rapportés par L’Équipe. « Je suis fier de mon équipe. […] Il faut continuer à construire en se reposant sur ce qu’on a fait ces trois dernières semaines et bâtir un momentum pour les play-offs. »

Mais l’ailier-fort, auteur de son record de points en EuroLeague, le sait : le plus dur pour Monaco sera de garder un très haut niveau de concentration match après match. « J’ai le sentiment que désormais on est sur la bonne direction », ajoutait-il. Reste désormais à le démontrer sur le parquet. Le premier objectif à court-terme de l’équipe de Vassilis Spanoulis sera de valider sa place dans le top 4 de l’EuroLeague (synonyme d’avantage du terrain), avec deux matchs encore à jouer contre le Panathinaïkos et l’ASVEL.