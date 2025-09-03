Recherche
Uncategorized

Sengun guide la Turquie vers une victoire spectaculaire contre la Serbie à l’EuroBasket

EuroBasket - Alperen Sengun a brillé face à Nikola Jokic lors d'un duel épique. La Turquie s'impose 95-90 contre la Serbie et termine première du groupe A avec un bilan parfait de 5 victoires en 5 matchs à l'EuroBasket.
00h00
Sengun guide la Turquie vers une victoire spectaculaire contre la Serbie à l’EuroBasket

Alperen Sengun a dominé Nikola Jokic et la Serbie à l’intérieur

Crédit photo : FIBA

L’Arena de Riga a été le théâtre d’un affrontement mémorable entre deux géants du basketball européen. Dans un match à suspense avec 8 égalités et 15 changements de leader, la Turquie a finalement pris le dessus sur la Serbie (95-90) pour conclure la phase de groupes en beauté.

Un duel de titans entre Sengun et Jokic

Le face-à-face tant attendu entre Alperen Sengun et Nikola Jokic a tenu toutes ses promesses. L’intérieur des Houston Rockets a dominé les débats avec 28 points, 13 rebonds et 8 passes décisives, s’attirant les chants de « MVP » des supporters turcs présents parmi les 6 113 spectateurs. De son côté, le triple MVP NBA a répondu avec 22 points, 9 rebonds et 4 passes.

Sengun s’est montré décisif dans les moments cruciaux, notamment en défense où il a volé le ballon des mains de Marko Guduric dans les dernières secondes, permettant à Shane Larkin de sceller la victoire depuis la ligne des lancers francs avec 15,5 secondes restantes.

Une adresse exceptionnelle à 3-points pour la Turquie

L’équipe d’Ergin Ataman a fait la différence grâce à une adresse remarquable à longue distance, convertissant 18 de ses 31 tentatives à 3-points. Shane Larkin a apporté un soutien précieux avec 23 points et 9 passes en plus de 39 minutes de jeu, tandis que Cedi Osman a ajouté 16 points et Ercan Osmani 10 points.

La Serbie, privée d’Aleksa Avramović blessé en première mi-temps et de Tristan Vukčević forfait, a pu compter sur Marko Guduric (12 points), Filip Petrušev (11 points), ainsi que Nikola Jović et Stefan Jović (10 points chacun) pour épauler Jokic.

Cette victoire permet à la Turquie de terminer invaincue (5-0) et de décrocher la première place du groupe A. Elle affrontera la Suède en huitièmes de finale, tandis que la Serbie (4-1) sera opposée à la Finlande lors de cette même phase éliminatoire samedi. La Serbie se retrouve par ailleurs dans le tableau de l’Allemagne. Les deux favoris de la compétition, finalistes de la dernière Coupe du monde, pourraient s’affronter en demi-finales.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Commentaires

le_xav
Bon bah si on finit premiers et qu'on passe les quarts, ça sera donc les Serbes en demi-finale (oui je sais c'est aller un peu vite en besogne).
arden_lefort
Cette défaite confirme que l’Allemagne est la grande favorite de ce C.E.
