Sofiane Briki attendu à Caen, Théo Magrit prend son temps

Caen met les moyens pour passer un cap en 2025-2026. Dans son nouveau Palais des Sports, le CBC a haussé son budget. Pour que les résultats suivent, le club normand s’est tourné vers les champions 2025 de Boulazac en recrutant Clément Cavallo et Louis Cassier. Mais Stéphane Eberlin regarde aussi de près l’équipe du SCABB, basée à Saint-Chamond. Ainsi, l’idée était de faire venir Théo Magrit. Mais ce dernier attend une opportunité en Betclic ELITE ou Espagne pour y continuer sa carrière. En revanche, son coéquipier Sofiane Briki (1,93 m, 26 ans) est attendu dans le Calvados, comme l’indique Basketeurope.

PROFIL JOUEUR Sofiane BRIKI Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 26 ans (15/04/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 9,2 #91 REB 3,3 #102 PD 3 #54

L’arrière lyonnais, réputé pour son talent offensif, a tourné à 9,2 points à 44,8% de réussite aux tirs (dont 34% à 3-points), 3,3 rebonds et 3 passes décisives en 20 minutes en sortie de banc, dans une équipe de milieu de tableau. Le 28 avril dernier, lui et son équipe s’étaient imposés 105 à 81 à Caen. De quoi séduire fortement Stéphane Eberlin et son staff. Charge à Sofiane Briki et ses nouveaux coéquipiers de faire passer un cap à Caen en 2025-2026.