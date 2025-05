Magrit et Alingue, les deux nouvelles cibles prestigieuses de Caen ?

La saison régulière de Pro B à peine achevée, Caen s’est déjà fortement activé sur le marché des transferts. Alors que son entraîneur Stéphane Éberlin et son intérieur Kentan Facey ont été prolongés, le club normand a ajouté à son effectif 2025-2026 deux champions de France Pro B, avec Louis Cassier et Clément Cavallo. Un recrutement, clinquant sur le papier pour l’antichambre de l’élite, qui pourrait bien se poursuivre. Le meneur du SCABB, Théo Magrit, ainsi que l’intérieur de Blois, Jacques Alingué, pourraient venir garnir les rangs du CBC.

En effet, selon nos informations, Theo Magrit (1,89 m, 24 ans) devrait poursuivre sa progression linéaire à Caen. Après quatre saisons à Saint-Chamond (2021-2025), le jeune meneur quitterait le SCABB. L’ancien Espoir du Portel sort de son meilleur exercice en carrière, avec 7,9 points à 40% aux tirs, 2,8 rebonds et 6,2 passes décisives pour 2,2 ballons perdus en 22 minutes de jeu en moyenne. Il a terminé 2e au rang des meilleurs passeurs cette saison, derrière Antoine Eïto.

Concernant Jacques Alingue (2,01 m, 37 ans), il figure parmi la liste des cibles du Caen Basket Calvados. Revenu en Pro B à Blois cette saison après la fin de sa 2e aventure avec la JDA Dijon, il a encore prouvé ses compétences en matière de défense. À 37 ans, il a joué encore une vingtaine de minutes en cette saison régulière de Pro B, pour 6,1 points à 58% aux tirs, 5,6 rebonds, 1,4 interception et 0,7 contre. Surtout, le natif d’Avranches (Manche) a un lien fort avec l’entraîneur caennais Stéphane Éberlin, avec lequel il a fait décoller sa carrière aux débuts des années 2010 à Souffelweyersheim. Seul hic : Jacques Alingué est encore sous contrat avec le club blésois pour la saison prochaine.

Caen avance bien sur la construction de son effectif. En plus des prolongations d’Éberlin et Facey, ainsi que des signatures de Cassier et Cavallo, le CBC discuterait avec des joueurs de son effectif pour prolonger leur aventure caennaise. Ainsi, selon Ouest-France et, tous sous contrat, pourraient poursuivre en Normandie, tout comme